Oeconomicum lammutatakse pärast aastavahetust

Paar minutit enne keskpäeva andsid ehituslepingule allkirja Tartu ülikooli kantsler Meelis Luht ning hanke võitjad Ehitusfirma Rand ja Tuulbergi juhatuse esimees Taivo Täht ja Ehitustrusti juhatuse liige Kaido Somelar.

Delta õppehoone läheb maksma 28,4 miljonit eurot. Meelis Luht rääkis, et ka teised pakkumused polnud kuigi palju kallimad, vahe teistega oli umbes kümnendik.

«Pakkumuste osad vastasid hanke tehnilistele tingimustele ja kuna tegemist oli odavaima pakkumisega, polnud raske valikut langetada,» lausus Luht. Peale võitnud firmade esitas hankele pakkumuse veel neli ettevõtet.

Vana maja kaob ajalukku

Kaido Somelar kinnitas ühes Taivo Tähega, et pärast aastavahetust hakatakse vana õppehoonet lammutama, et võimalikult kiiresti ehitust alustada. Vana hoone maha kiskumiseks on plaanitud ligikaudu poolteist kuud, kuid sama ajal alustatakse ka ehitust.

«Lammutustööde lõpus hakkame tõenäoliselt ka süvendit rajama. Linnaelanikele on midagi kerkimas näha ilmselt kevadel,» sõnas Täht. Tartu ülikooli majandusteaduskonna, arvutiteaduste instituudi ning matemaatika ja statistika instituudi uue ühise õppe- ja teadushoone Delta valmimiseks on aega lepingu järgi 20 kuud. Somelar ja Täht olid lootusrikkad, et plaanitud ajaga maja ka valmib. Meelis Luht lausus lepingu allkirjastamisel naljatades, et loodetavasti ei tule midagi või kedagi maa seest välja, mis ehitustööd aeglustaks.

Praegu on Narva mnt 4 õppehoone Oeconomicum tühi, hiljuti võeti maha valveseadmeid, et uuel aastal saaks kohe lammutust alustada.

Mõlema ehitusfirma esindajad kinnitasid, et pakkumuse esitamine hankele oli lihtne otsus. «Kui me pakkumise teeme, siis oleme arvestanud, et teeme töö valmis. Katsetama me hankele ei lähe,» lausus Taivo Täht. Kaido Somelar lisas, et pakkumust polnud vaja kaaluda. Lisaks sellele on mõlemad ka Tartust. «Isu tööd saada oli seetõttu teistest ka ehk pisut suurem,» leidis Täht. Mõlemad kinnitasid, et koostöö on neil sujunud hästi.

Tihedam koostöö

Kuigi hoone peaks valmima esialgsete plaanide kohaselt 2019. aasta augusti lõpus või septembri alguses, läheb Tartu ülikooli kantsleri arvates veel pärast seda mõni kuu, kuni tudengid saavad uude õppehoonesse sisse kolida. «Loodetavasti saab rahvusülikooli sajandaks aastapäevaks hoonele elu sisse,» sõnas Luht.

Lisaks Delta õppe- ja teadushoonele peaks samaks ajaks valmima ka Delta ettevõtlushoone, mille hanget alustatakse uuel aastal. Luht selgitas, et hoones saavad ettevõtted ruume üürida, et nad saaksid tudengitega mugavamalt koostööd teha. Ettevõtlushoone oleks pigem seotud majanduse ja IT-valdkonna ettevõtetega, kuid Luht ei välistanud koostööd ka teiste valdkondadega.