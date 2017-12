Pühadekink evangeelsetele kristlastele

Küsitlus Ühendriikide juutide seas näitas, et vaid iga kuues neist toetab suursaatkonna kohest kolimist Jeruusalemma. Pisut üle kolmandiku leiab, et seda peaks küll tegema, ent alles siis, kui Iisraeli-Palestiina rahukõnelused annavad selleks soodsa tähtede seisu. 44 protsenti Ameerika juutide avaliku arvamuse küsitlusele vastanuist on aga täielikult saatkonna pühasse linna viimise vastu.

Samas leiab 53 protsenti evangeelsetest kristlastest, et Trump langetas ainuõige otsuse, selgub äsjasest Brookingsi mõttekoja küsitlusest. Brandeisi ülikooli Iisraeli-uuringute teadur Walker Robins kirjutas Washington Postis, et osa evangeelseid on veendunud, et Jumal sõlmis juutidega leppe, lubades Iisraeli alad ja Jeruusalemma nende järelevalve alla, ning Jeesus ei naase enne, kui Jeruusalemmast on saanud juudiriigi pealinn.

Ehkki Ameerika paremkristlaste juhid eitavad, et kiidavad Trumpi otsust ka seetõttu, et see viib lähemale viimsepäeva saabumisele, on nad pidevalt rõhutanud, et nii head ja õiget presidenti nende maailmapildi jaoks kui Trump on raske ette kujutada. No kuidas, on seepeale küsinud rida Trumpi-kriitilisi kommentaatoreid: kuidas saab piiblisõna ainsaks tõeks pidajatele tunduda eeskujulik mees, kes on kolmandat korda abielus, keda hulk naisi süüdistab seksuaalses ahistamises, kes on ise tabloididele jutustanud oma abieluvälistest seksseiklustest ning väitnud, et kui kuulus ja rikas mees naistel otse jalgevahelt haarab, saab ta nad ka kätte? Kus on moraalne kompass?

Kiitus megakirikutes

Lisaks ei ole Trumpi puhul teada – näiteks erinevalt George W. Bushist –, et ta Valges Majas palvetaks või piiblit loeks, kuigi ta on väitnud, et pühakiri on tema lemmikraamat, isegi lemmikum kui ta enda autobiograafia. Seda, kui vähe Trump pühasid rituaale tunneb, kinnitas kampaaniaaegne kommentaar, et armulaud on tema jaoks «väike vein ja väike kräkker». Tõsi, Trumpi number kaks, USA asepresident Mike Pence on üks evangeelsete endi seast ning abide sõnul on president vahel, kui jutt on palvetamisele läinud, lihtsalt palunud seda Pence’il enda eest teha.

Ent hoolimata kõigest on evangeelsed kindlalt varasema New Yorgi kinnisvaramoguli selja taga. Trumpi valituks saamise järel tehtud uuringute põhjal sai ta 80 protsenti evangeelsete häältest peamiselt kahel põhjusel: esiteks, paremkristlaste vastuseis liberaalsele Hillary Clintonile, ning teiseks, mure ülemkohtu pärast, mille kohtunikekogu võib liberaalse presidendi ametiajal – kui tal on võimalus sinna uusi liikmeid nimetada – veelgi vasemale kalduda ning võimalus, et abordiotsus kunagi ära muudetakse, oleks nii üha väiksem. Trump hoiab evangeelsete arvates ülemkohut kindlasti õigel paremkursil, ja seda kinnitas ka konservatiivse Neil Gorsuchi nimetamine kolleegiumisse.

Kuukiri The Atlantic kirjutas, et evangeelsetele meeldivad tegelikult ka Trumpi diktaatorlikud kalduvused. «Suuremale osale ameeriklastest – neile, kes tema poolt ei hääletanud – mõjub Trump kui mühaklik boss, kes firma jõulupeol liiga suuri vabadusi võtab. Kuid tema autoritaarne matšolikkus on kooskõlas evangeelsete nägemusega pastor-jumalast, kes lubab endale oma reeglite kehtestamist koguduse üle ning kes pärast vahel ette tulevaid moraalseid eksisamme kinnitab oma järgijatele, et Jumal andestab alati.»

Nii tuleb ka Trumpil eksisammude eest andestust paluda, ja eks Jumal andestab, jutlustavad evangeelsete juhid, kelle pragmaatilised kogudused ei pea imelikuks, kui üheskoos palvetatakse näiteks selle eest, et Jumal annaks uue auto või kiirendaks ametikõrgendust või – nagu ma ise nägin –, et Jumal õpetaks õigesti sööma.

Nii saigi ametisolev riigipea tänavustegi jõulude ajal Ameerika megakirikutes ilmselt üksnes suurt au ja kiitust oma Jeruusalemma otsuse eest ning pastorid kinnitasid veel kord usklikele – nagu Dallase evangeelsete hingekarjane Robert Jeffress pärast Trumpi valimist –, et «Jumal ise /.../ pani Donald Trumpi Ovaalkabinetti suurtel eesmärkidel». Arvamust, et president ei meenuta piibellikku kangelast, vaid pigem peategelast raamatust «Mida Jeesus ei teeks», nagu liberaalsema ilmavaatega usklikud Ameerikas arvavad, tuleb evangeelsete juhtide sõnul igal juhul tõrjuda ning veel kord palvetada ja andestada.