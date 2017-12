Tuumaoht neetud paralleeli taga

Ekslikult peetakse seda tänini kahe Korea piiriks, kuigi de facto piir hoopis lõikab läbi 38. paralleeli, millest kahe ameeriklasest koloneli ettepanekul sai 1945. aastal lahutusjoon jaapanlastelt Korea poolsaare lõunaosa hõivanud Ameerika Ühendriikide ja sama põhjas teinud Nõukogude Liidu vahel.

Seal oma mõjusfääri maha märkinud riigid rääkisid küll poolsaare ühendamisest, kuid sõja lõpp tõi kaasa ideoloogilise lõhestumise. Ühe Lõuna-Korea kõrge sõjaväelase sõnul sai neetud 38. paralleelist selle lõhe sümbol.

Kartus enesehävituse ees hoidis kahte tuumajõudu tagasi, kuid Korea sõja puhkemiseni 1950. aastal viisid mitmekordsed väärtõlgendused. Moskvas arvati, et Ühendriigid ei astu konflikti Korea poolsaare tipu pärast, Washingtonis aga ei tajutud Puna-Hiina valmidust sõjaliselt sekkuda.

Kuigi Ühendriigid nägid võimalust bambuseesriiet põhja poole liigutada, polnud nad valmis suureks sõjaks Nõukogude Liidu ja Hiinaga. Sama kehtis ka vastaspoole kohta, kuna mõisteti, et see tähendanuks lasku endale pähe.

1953. aasta relvarahuga taanduti sõjalise demarkatsioonijoone taha, kus sõjategevuse seiskudes vaenuväed asusid. See, et 250-kilomeetrine joon, mille ümber loodi demilitariseeritud tsoon, asus 38. paralleeli ehk sõjaeelse lähtepositsiooni läheduses, oli juhuslik. Sellest hoolimata kasvas sümboli väärtus veel.

Leppimist patiga sai igaüks tõlgendada oma võidu ja vastase kaotusena. Lõpetamata sõjas, mis on nüüdseks väldanud üle 60 aasta, pole keegi vastastikusest õrritamisest hoolimata mängulaua tagant lahkunud.

Põhja-Korea on pannud mängureid uskuma, et ta on valmis minema neist kaugemale, vajadusel viimse piirini ning ka üle selle. USA luurelennuki allatulistamine, Lõuna-Korea sõjalaeva põhjalaskmine, rakettide lennutamine üle Jaapani, arvukad diversiooniaktid ja presidendi tapmiskatse Soulis on mõned näited, kui sõnadest said teod.

Ent isegi nõiaringis ei saa panuseid lõpmatuseni tõsta. Erinevalt oma isast ja vanaisast pole Suur Mantlipärija Kim Jong-un veel tõestanud, et ta valdab fakiiri köietrikki: leida tasakaal pingete tõstmise ja leevendamise vahel.

Kim Jong-un sõjaväelastega. | FOTO: STR/AFP/Scanpix

«Tegutsemine,» ütles pingeid üha kruviv Kim vastuseks Põhja-Koread täieliku hävingu eest hoiatanud USA presidendile Donald Trumpile, «on parim viis kohtlemaks vanakest, kes on kõva kuulmisega.»

Muutus Põhja-Koreas saab toimuda üksnes seestpoolt ja mingi tõukega – näiteks suure näljahädaga –, millega kaasneb usu kadumine võimulolijatesse. Lootus, et põhjakorealased jõuavad homme ärgates arusaamiseni, et nad elavad võõra unistuse nimel, mis tähendab neile õudusunenägu ning et neist on süsteemi ohvritena saanud ühtlasi selle alalhoidjad, oleks alistumine.

Oht, et 38. paralleelist saab ka tuumakonflikti sümbol, on olemas ainuüksi seetõttu, et tuumarelvade olemasolus peitub nende kasutamise võimalus. Kui väärtõlgendused läksid Korea sõjas maksma kolm miljonit inimelu, siis praegu oleks eksimuse hind hoopis kõrgem.