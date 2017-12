Jaanalinnumäng mainet ei paranda, aus enesekriitika aga küll

Sama lõpptulemus, erinev hoiak. Kumb tundub läbipaistvam? Ausam? Kindel on see, et teisena kirjeldatud lähenemine vilemeeste ja -naiste eksimuste suhtes valitseb USA spordimaailmas, esimene variant käib pigem Euroopa kohta.

Kui Hispaania jalgpallikohtunik Jose Maria Sanchez Martinez näitas laupäevases El Clasicos punast kaarti Madridi Reali kaitsjale Dani Carvajalile, kihas internet arvamustest, et eemaldamine oli ebaõiglane. Arutati pikalt-laialt, mida kohtunik võinuks teha või pidanuks tegema. Spordisõprade normaalne käitumine, võib seepeale tõdeda. Kirg, seejuures sageli ebaratsionaalne, käib ju kaaselamise juurde.

Ent kuidas mõjub selline spekuleerimine kohtuniku mainele? Seda isegi arvestusega, et Sanchez Martinez langetas seekord täiesti õige otsuse. Ent enamiku vaidlejate vaigistamiseks piisanuks autoriteetse kohtunikekogu vastavasisulisest lühiselgitusest. Või miks mitte ka kohtuniku enda ametlikust teatest: otsustasin nii, sest...

Kas kohtunikul on alati õigus?

Loomulikult võib kõigile urgitsejatele vastata lühidalt: lugege reegleid, seal on kõik kirjas. Ent jalgpallis on paljugi jäetud kohtuniku otsustada. Kas ei võiks tal siis olla ka õigus oma otsust selgitada? Miskipärast kipub jalgpall aga sellist võimalust kartma nagu tuld.

Või polegi vaja midagi arutada, sest spordis peab kehtima põhimõte «kohtunikul on alati õigus»? Ühelt poolt igati mõistetav seisukoht, sest autoriteet peab kehtima. Kust tuleb aga hirm, et vaidlust tekitavate olukordade lahtiseletamine seda autoriteeti lõhub?

Kui paar päeva tagasi kohtusid korvpalliliigas NBA kolme viimase aasta finalistid Golden State Warriors ja Cleveland Cavaliers, kirusid Cavsi fännid, et lõpuminutitel jäeti LeBron Jamesi vastu vilistamata kaks selget viga. Seisul 92:95 murdis James korvi alla, vastaste täht Kevin Durant üritas teda takistada. Pall läks auti, kohtunikud näitasid: pallikaotus. Peaaegu sama juhtus järgmisel rünnakul: pall jälle Jamesist auti, taas pallikaotus.

Seejuures kasutasid kohtunikud mõlema olukorra lõpplahenduse selgitamiseks videokorduse abi, mis esimesel puhul näitaski, et pall läheb tagasi Cavaliersile. Ent NBA reeglid ei luba videokordust vaadates otsustada seda, kas mängijale tehti viga või mitte. Kohtunikel on õigus muuta vaid seda, kas vise oli sooritatud enne mängu- või rünnakuaja täis tiksumist, vaadata, kellest pall auti läks, ning otsustada, kas tegu oli kahe- või kolmepunktiviskega.

Samas nägid televaatajad mõlemast videokordusest, et Durant tegi Jamesile vea. Vähem kui 24 tundi pärast kohtumise lõppu avalikustaski NBA kahte viimast mänguminutit kirjeldava raporti (vt allpool), kus kinnitati: kohtunikud tõepoolest eksisid. Raportis oli loetletud, et Durant tegi esimese vea siis, kui mängida jäi 1.12, teise 27 ja kolmanda 25,6 sekundit enne lõppu. Ühtegi neist vigadest kohtunikud ei fikseerinud.

Selline näeb välja kahe viimase mänguminuti analüüs. Vead, mille Durant tegi Jamesile 1.12, 27,0 ja 25,6 sekundit enne mänguaja täistiksumist, jäid kohtunikel mängu ajal fikseerimata. | FOTO: Ekraanitõmmis

Milline oli USA spordiajakirjanduse üksmeelne vastus raporti avaldamisele? Kas kohtunikud seebiks, kui rahvakeeli väljenduda? Ei. Tehti hoopis ettepanekuid muuta videokorduste süsteemi ja lubada kohtunikel videopildi põhjal ka vigade üle otsustada. «Eksivad mängijad ja eksivad ka kohtunikud. See on mängu osa,» võttis uudistekanal CBS juhtunu lühidalt kokku.

Ameerika jalgpalli liigas NFL on tavaline, et kohtunike kogu selgitab mängudes tehtud otsuseid ja tunnistab ka vigu. Loomulikult ei kao kriitika lõplikult kuskile, ent väiteid stiilis «kohtunikud on kallutatud» on märksa sisukam tõrjuda mänguolukordi pulkadeks lahti võttes kui lihtsa ei-vastusega.

Kohtunike väärikus ei ole sellest karvavõrdki kahanenud. Tehnilisi abimehi võib leiutada lõpmatuseni, ent kuniks otsuse teeb endiselt inimene, antagu talle võimalus ka seda selgitada. Pahameel kohtunike vastu pole enamasti tingitud leppimatusest nende rolliga, vaid mõistmatusest, miks üks või teine otsus langetati. Pigem aitaks otsuste lahtiseletamine ka tavalisel spordisõbral paremini mõista, kuivõrd keerulist ja nüansirohket tööd peavad kohtunikud tegema. Vaid nii kasvab austus selle ameti vastu.