Ott Järvela: aasta sportlase valimiste eurovisioonistumine

MM-hõbe ja EM-pronks, Novosjolovi lõppeva aasta autasud, mis tõestasid, et Eesti parim meesvehkleja oli tippvormis hooaja mõlemal tähtsamal võistlusel, osutusid rahvahääletusel osalejate silmis tühjaks-tähjaks. Väärtusetuks kassikullaks. Spordijuhtide mitteametlikud möönmised, et säärase formaadi puhul pole tegu Eesti parimate, vaid populaarseimate sportlaste valimisega, said teist aastat järjest kinnitust.

Oli ootuspärane, et Novosjolov jääb rahvahääletusel esikohata ega mahu isegi esikolmikusse, sest tema kaotus Ott Tänakule, Ragnar Klavanile ja Robert Tähele on seletatav maailmavaateliste erimeelsustega. Inimesi, kes leiavad, et pallimängijate taset ei peaks hindama medalite, vaid abstraktsemate parameetrite järgi, on Eestis rohkesti, siinkirjutaja nende seas. Samuti on olemas suur kogukond, kelle pühakirjaks tehnikasport.

Aga Novosjolovi kaotus Heiki Nabile ja Janek Õiglasele pole seletatav ühegi muu parameetri kui populaarsusega. Epeevehklemine, maadlus ja kümnevõistlus on täpselt samas kategoorias – teisejärgulised olümpiaalad, mille tšempionid ei kuulu maailma spordis A- ega B-kategooria staaride sekka. Keskmine spordisõber USAs, Jaapanis, Argentinas, Hispaanias või Kamerunis ei kahtle küll hetkegi, et tegu on vingete spordimeestega, aga mälestusse sööbivad nad erinevalt kiirjooksjatest, tennisistidest ja golfimängijatest harva. Jalgpalluritest rääkimata.

Kui maitseerinevuse – kellele ralli, kellele vehklemine – suudab praegune kolmest kategooriast koosnev formaat loogiliseks skooriks tõlkida, siis ükskõiksust – just see Novosjolovi rahvahääletusel esiviisikust välja jättis – paraku mitte.

Eeldades, et aasta sportlase valimine on spordivõistlus, poleks Novosjolovi, Nabi ja Õiglase võrdlemisel tohtinud tekkida mingit kahtlust, et pingerivi on: 1. Novosjolov (MM-hõbe ja EM-pronks), 2. Nabi (MM-hõbe), 3. Õiglane (MMi neljas koht). Et see osutus hoopis vastupidiseks, tõestas, nagu ka Gerd Kanteri mullune väljajäämine esiviisikust, et rahvahääletus pole spordivõistlus.

Pole kohatu tõmmata paralleel Eurovisiooniga, kus artist võib esitada end Stradivariuse viiulil perfektselt saates üle nelja oktavi ulatuva ja armastust ammendavalt defineeriva laulu a cappella, aga kaotada kindlalt mõnele Balkanimaa töllile, kes laulab labase serbohorvaadi diskotümaka saatel totaalselt mööda, ent… teeb seda kõike meetripikkust patsi hööritades või ninast tuld pursates. Loeb kest, mitte sisu.

Eelnenud groteskse näite eesmärk pole alavääristada Nabi või Õiglase saavutusi, mis mõlemad väga tugevad, vaid näitlikustada absurdi, kuhu eurovisioonistumine on spordiaasta tähed viinud. Pole kahtlust, et Eurovisioon on väga populaarne ja haarav. Aga kui sageli võidab selle muusikalises mõttes parim etteaste?

Samas tuleb rõhutada, et süüdi pole võistlejad, vaid süsteem. Võistluse reeglid on ette teada ja igaühel on võimalus neid enda hüvanguks ära kasutada. Näiteks tasub Eesti vehklemisjuhtidel mõelda, mida tulnuks ja saanuks teha teisiti, et Novosjolov oleks Nabi asemel rahvahääletusel viienda koha saavutanud ja napsanud nii punkti, mis andnuks talle kokkuvõttes esikoha. Sisevõitlusest tingitud kohtulahingule kulutatud eurode mõnele kommunikatsioonibüroole maksmine polnuks ilmselt paha mõte.

Lõpetuseks, et midagi ei jääks ebaselgeks – Tänak saavutas esikoha ausas konkurentsis. Aga teist aastat järjest hääletusel ilmnenud absurdsuse valguses tuleb tõdeda, et esikoht ei tähenda Eesti parima, vaid populaarseima sportlase staatust, mida Tänak kahtlemata ongi.