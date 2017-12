Kommentaar: rekordimehe tulek ei pruugi Klavani mänguaega süüa

26-aastase Hollandi koondislase Virgil van Dijki tulek Liverpooli polnud põrmugi üllatav. Juba läinud suvel oli üleminek lähedal, ent rohmakus asjaajamisel lükkas tehingut poole aasta võrra edasi. Kui van Dijk Southamptoni viimastes mängudes ei osalenud, oli edasine klaar.

Teine lugu on üleminekusummaga. Käimasoleva hooaja eel ladus Manchester City äärekaitse osakonna tugevdamiseks Benjamin Mendy ja Kyle Walkeri eest letti vastavalt 52 ja 50 miljonit naelsterlingit. Kunagi varem polnud keegi kaitsjate eest rohkem raha lauda käinud. Aga nüüd 75 miljonit… Lihtne arvutus reedab: seda on veel veerandi võrra rohkem kui senise kalleima kaitsja ostu puhul.

Mis tähtsust on kõige selle juures rahal, küsite ehk.

Ega olegi. Või õigemini: ei tohiks olla. Kas aga tegelikus maailmas on või ei ole – mõtisklegem pisut.

Klopp Klavani müümisest: «Loomulikult pole ta saadaval.»

«Kui Ragnar Klavan oleks hispaanlane, itaallane, sakslane või britt, teeniks ta palju kiidusõnu ning teda peetaks klubi üheks kõige paremaks ostuks,» säutsus Liverpooli tegemisi põhjalikult kajastava väljaande Anfield HQ kirjutaja Ben Webb äsja Twitteris. «Aga ta on eestlane ja see pole nii äge. Jätka samas vaimus, Ragnar. Sa oled olnud boss.»

Paraku on üsna sarnaselt – kui mitte pruukida sõnastust «täpselt samamoodi» – suhtunud uduse Albioni nn peavoolumeedia. Eelkõige pean silmas Liverpooli enda lipulaeva Echot, kelle hinnangutest kumavad kummalised hoiakud ja topeltstandardid liigagi selgelt läbi. Vaid üks lihtne näide: kapten Jordan Henderson on lemmik, kes justkui ei mängigi iial halvasti.

Internetiseinast ei tasu rääkidagi. Sealne kogukond lähtub väga sageli ja suures osas eelarvamustest, mille võib sõnastada ühte lausesse: «Keegi Klavan lihtsalt ei saa olla nii kõva tegija.» Paraku liigitub samasse kategooriasse ka üks eestlasest olümpiavõitja, kes nimetas mõne päeva eest ta «mängulisi ülesandeid piiratuiks» ning heitis ette vähest peale- ja väravatelöömist.

Püha müristus! tahaks korraks ahastada, aga samas tuleb kohe meelde: pole vaja, Jürgen Klopp teab ja tunneb neid asju mõnevõrra paremini.

«Tänases jalgpallimaailmas, eriti Inglismaal, kus me räägime suurtest ostudest ja muust säärasest, avastad järsku, kui palju me maksime Raggy eest,­­» ütles Liverpooli peatreener alles eile Klavani kohta (kes saadi 5 miljoni euro eest ehk van Dijkist umbes 17 korda odavamalt). «Mitu Saksamaa klubi on juba minult küsinud: kas ta on saadaval? Loomulikult ta ei ole. Ta on perfektne eeskuju põhimõtteliselt igale klubiga liitujale. Ta armastab siin olemist. /…/ Oma oskuste juures võiks ta olla palju kindlam. See on tema ainuke väike probleem. Või kui soovite: ta ei tea, kui hea ta tegelikult on. Me töötame selle kallal.»

Lihtne küsimus: kas Klopp on loll? Vaevalt. Jah, loomulikult, ka Klavan on eksinud – aasta eest oli tal sügavam mõõnaperiood –, aga süüdistada Liverpooli sisselastud väravates ainult teda on lihtsalt rumal. Samuti suudab ainult jalgpallikauge inimene arvata, et Liverpooli kohatine kaitseprobleem tuleneb üksnes kaitsjatest.