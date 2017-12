Suur lugu: Kuuldused telegrammi surmast on kõvasti liialdatud

Lasnamäe kaudu liigub igas kuus ka sadakond telegrammi, mis on teele pandud Venemaal ja mille saaja elab samuti idapiiri taga. Nimelt teeb Sahan koostööd Venemaa ettevõttega, mis vahendab interneti teel saadetavaid telegramme. «Mõnes kohas töötab seal sidejaoskond näiteks ainult paar päeva nädalas ja siis saadetakse telegramm interneti kaudu,» selgitab Sahan. Ta on märganud, et näiteks vanglatesse saadetaksegi telegramme internetiportaali kaudu. «Neid ei taheta telefoni teel öelda ega postkontorist saata,» lisab ta.

Sahani laual on Omniva tagastatud telegrammide pakk, sest inimene kas ei ela antud aadressil või pole seda maja olemas. Sahani sõnul teavitab ta sellest ka Vene tolli, kelle trahvide või ettekirjutustega on üldjuhul tegu. «Ilmselt on neil järgmine kord Venemaale minnes probleeme,» pakub ta. | FOTO: Mihkel Maripuu

Telegramm võrdub ametliku dokumendiga

Postimehe külaskäigu ajal jõulureedel jõuab Eestisse mitu trahviteadet Venemaa tollilt. Just selliste ametlike teadete edastamise vajaduse tõttu ongi telegramm Sahani hinnangul suuresti seni püsima jäänud, sest ei SMS ega e-kiri pole esialgu riikideüleselt tunnustatud ametlikud dokumendid.

«Eesti piires teie digiallkiri kehtib, aga kas Lätis seda aktsepteeritakse? Sama on Venemaaga, sealne digiallkiri siin ju ei kehti,» tõdeb Sahan.

Ta näitab oma büroos teleksit (rahvusvaheline abonenttelegraaf – toim), mis edastab parajasti ühte pangadokumenti Venemaalt Inglismaale. «Meili teel seda ametliku dokumendina saata pole võimalik ja siis on valida, kas kasutada telegrammi või SWIFTi (pangatehingute teabe edastamise sõnumiedastussüsteemi – toim), mis on väga kallis,» lisab ta.

Jõulureedel pidi Sahan tagasi saatma ühe Hispaaniast Tšehhi saadetud telegrammi, mis jõudis eksikombel Eestisse, sest Hispaania operaator oli kirjutanud telegrammi ette Eesti tähise EEX. | FOTO: Mihkel Maripuu

Kui 1991. aastal käis Eestis külas firma Marconi kõrge esindaja, siis uuris Sahan tema käest, millal võiks telegrammist saada ajalugu. «Tema ütles, et mitte iial, aga mina ise arvan, et vast kümme aastat see veel kestab,» rääkis Sahan. Telegrammi kadumine sõltub sellest, kas leitakse mõni teine viis ametlike dokumentide kiireks edastamiseks.

Nišiäri

Suured firmad loobuvad järk-järgult telegrammiteenuse pakkumisest, sest sisse toob see vähe, aga probleeme on palju. Telegrammi saatmisest on enamikus riikides saanud tõeline nišiäri, mis ei jäta nälga, aga rikkaks ei tee. Seetõttu Sahan konkurentsi ei pelga. «Las tulevad, aga selleks on vaja vähemalt 40 000 euro suurust investeeringut. Kes selle summa sellesse ärisse matab? Ma ei teeni nii palju,» sõnab mees.

Tema ise lähiaastatel telegrammide saatmise ärist ei loobu. «Praegu on see mulle töö, aga aasta pärast jään pensionile ja siis saab sellest hobi,» räägib mees. «Esiteks on pension väike ja teiseks, mis ma seal kodus ikka teen. Kuni mul igav ei ole, töötan siin edasi,» sõnab mees.

-Telegrammi saatus Eestis Kuni 2007. aastani sai Eestis telegramme saata 494 postkontorit, alates 2008. aastast sai seda teha 11 postkontorist. Eesti Post sulges oma telegrammiteenuse 2012. aasta 31. mail, päev hiljem eemaldati see ka Elioni hinnakirjast. Elioni telegrammiteenus läks üle osaühingule Telegraf.

Praegu saab Eestis telegramme saata kas interneti vahendusel või helistades Telegrafi firma numbrile, millele vastab firmajuht ise.

Kui Sahan otsustab ühel päeval siiski ameti maha panna, on kaks varianti: kas hakkab seda teenust pakkuma mõni juba Euroopas telegrammide turul tegutsev firma või kaob võimalus telegramme saata Eestist üldse, sest turg on liiga väike. Muu maailma kogemus näitab, et kui riigis kaob võimalus otse telegramme saata, siis hakatakse sinna neid ka vähem saatma.