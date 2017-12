Linnupeletid varestele ei mõju

«Kevadel lõppenud Tartu Ülikooli ornitoloogide uuring tõestas, et linna üles pandud linnupeletitest on tõepoolest kasu. Sügisel algab aga juba uus ja põhjalikum monitooring.» Nii kirjutas Tartu Postimees pisut üle kahe aasta tagasi, 2015. aasta augustis.

Nüüd on põhjalikum uuring seljataga ja kui toona uskus selle läbiviija, Tartu Ülikooli linnuökoloogia teadur Marko Mägi, et seadmed tõepoolest töötavad, siis nüüd on ta ses osas pehmelt öeldes skeptiline.

Kaks aastat kestnud uuring keskendus kolmele vareslasele – hakile, hallvaresele ja künnivaresele. Iga nädala või kahe tagant pakkis Mägi kotti binokli, kolmjala, vaatlustoru ja märkmiku koos pliiatsiga (talvel ka termose sooja teega, lisapaari villaseid sokke ja kolm paari kindaid) ning seadis sammud vaatluskoha poole. Sinna, Narva maantee ühiselamu katusele, istus ta maha ja jäi paikseks kuni pooleteist tunniks. Ja nii kaheaastase uuringu vältel kokku 113 korda.

Oluline oli, et esimene pool igast vaatlusest toimuks enne ja teine pärast päikeseloojangut. Nii nägi Mägi aega, mil linnud hakkasid mujalt, kas linnalähedastelt põldudelt või teistest linnaosadest Tartu kesklinna ööbimispaika kokku lendama. Vaatlus lõppes, kui vaikus suures osas majas oli. Linnuökoloog valis vaatluspaigaks ühiselamu katuse just seepärast, et sealt avaneb vaade peaaegu tervele Emajõe orule.

Peletid ei peleta

Uuring tõestas, et Tartut ei peeta ilmaasjata Eesti hakipealinnaks. Kui mullu juulis luges Mägi kesklinnas kokku 250 ööbivat hakki, siis sellele eelnenud sügisel ligi 50 korda rohkem – 12 100 hakki. Viimased ei olnud kõik kindlasti kohalikud Tartu hakid, vaid enamik neist tuli meile lihtsalt talvituma.

Suur osa uuringust keskendus küll lindude vaatlusele, kuid selle kõrval seati eesmärgiks selgitada välja, kui tõhusaks on osutunud Tartusse üles pandud linnupeletid. Need ostis linn ornitoloogide väikesest vastuseisust hoolimata vareslaste peletamiseks 2014. aastal. Kolm linnupeletit maksid kokku 7770 eurot.

Eeskuju võeti ASilt Tallinna Sadam, kes paigaldas kaks aastat varem kajakate tõrjumiseks peletid, kust kostis kajaka hirmsat hädakisa. «Tallinna Sadama inimesed väidavad, et linnupeletid töötavad, nad tahavad neid juurdegi osta,» kiitis Tartu linnavalitsuse linnapuhastuse peaspetsialist Mart Lukason siis. Nüüd on temagi esialgne entusiasm asendunud pigem kahtlustega. Peagi plaanibki linn asjassepuutuvate osapooltega maha istuda, et otsustada edasised käigud tülikate lindude vastu võitlemisel.

Tartus vareslaste peletamiseks mõeldud riistapuud ehk linnupeletid jäljendavad hakkide ja vareste hädakisa. Seadmed töötavad ööpäev läbi ja igal tunnil kostab 46-detsibelline kisa kokku neli ja pool minutit.

Kui künnivaresed tekitavad linlastele meelehärmi oma kolooniatega, siis hakid jällegi kesklinnas ööbimisega. Ja milline on peletite mõju olnud kümnetele künnivaraste kolooniatele? «Märgatavat mõju pole olnud ja vale oleks väita, et peletamine oleks lindude arvukust kolooniates vähendanud,» kommenteeris linnuökoloog Marko Mägi uuringutulemusi.

Tõsi, kolooniates on pesasid vähemaks jäänud, kuid mitte seetõttu, et linnud suures hirmus oma pesad maha jätsid. Need pesad on vanad ja kasutamiskõlbmatud, asustatud pesade arv on jäänud samaks.