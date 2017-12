Kristiina Ehin: päris punk oli ärihoone avamisel aadetest ja luulest rääkida

Hiljuti leidis Kristiina Ehin ühel pimedal õhtul aega sellekski, et ülikoolilinna sumisevas kohvikus ja kesklinnas jalutades vaadata tagasi oma kirevale aastale.

Siin Rüütli tänava toredas antikvariaadis on õige koht küsida, mida te praegu loete?

Mul on alati mitu raamatut korraga käsil. Praegu on mu lemmik Egon Friedelli «Uusaja kultuurilugu», iga päev loen mõne peatüki.

Friedell on tohutult subjektiivne, aga kõigel, mis ta kirjutab, on vaimukas ja teravmeelne kõrvalpilk, mis mulle hästi istub. See on raamat, mida vajan – paljudele kultuuriloolistele faktiteadmistele järgneb suur eluline üldistus. Eks kultuuriajalugu ongi kohati anekdootlik ning seda sügavam see on. Fridelli teos on selle kujukas näide.

Loen ka oma kümneaastase lapsega Vana-Kreeka müüte, poeg kogu aeg eksamineerib mind, näiteks teemal, et kes oli Aphrodite Zeusile. Muuseas, Aphrodite on küll Zeusist noorem, kuid on Zeusi tädi.

Mis on need raamatud, mida ilmast ilma kätte võtate ning aina loete ja loete?

Pea kõik Astrid Lindgreni raamatud on sellised. Siis ka Preuss­­leri «Krabat» ning Tolkieni «Kääbik» – lapsepõlve klassika, mis alati loob hea ja hubase tunde. Olen üsna kannatamatu lugeja: kui esimesed kakskümmend lehekülge mind ei köida, panen raamatu käest.

Mõni ei võta raamatut kättegi, murelikult räägitakse, et noored ei loe. Kas neil on üldse vaja lugeda, kui nad ei taha?

Lugemine on vastuhakk pealiskaudsusele. Kui inimene lepib pealiskaudsusega, siis polegi probleemi, ei ole vaja lugeda. Aga kui inimesel on pealiskaudsuse pärast piinlik, kui ta jääb elus hätta, siis lugemine kindlasti aitab.

Lastele ja noortele moraalilugemine ei mõju, neid ei pane lugema jutt, et maailmas on palju huvitavaid raamatuid. Abiks on see, kui ema ja isa veidi kaasa aitavad, kui kodus tehakse näiteks lugemisõhtuid või -laagreid.

Meie panime telgi tuppa üles – et oleks põnevam! –, pugesime taskulampidega sinna sisse ja mängisime, et elekter läks ära ning nüüd ei saagi muud teha kui lugeda. Pärast oli kõigil kahju, kui «elekter tagasi tuli».

Lugeda on teil mahti olnud, aga kuidas linnakirjaniku aasta läks?

Eks see oli mul paras julgustükk, et kandideerisin sellesse ametisse väikse lapse kõrvalt. Olin väga üllatunud, kui sain linnakirjanikuks. Tartus on nii palju põnevaid kirjanikke, kes seda ametit väärivad.

On olnud väga põnev aasta. Kirjutasin edasi natuke argimuredest vabamalt ja hästi suure hooga, päris palju asju kirjutasin Tartus ja Tartust.

Hakkasin uuesti kirjutama riimilist luulet, see meeldib mulle väga. Kui leidsin endas rahu, siis tundsin, et luule tuleb mulle kuidagi eriliselt kätte. Sain sel aastal tegeleda peenhäälestusega.

Kohe on ilmumas luulekogu Inglise luulekirjastuses Arc Publications Ilmar Lehtpere tõlkes, samuti tuleb peatselt mu esimene valikkogu soome keeles Sanna Immaneni tõlkes.