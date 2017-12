Börsi selle aasta tegijad olid Harju Elekter, PRFoods ja Tallink

Swedbanki Balti aktsiate vahenduse üksuse juht Andres Suimets hindas samuti Tallinna börsi eelmist aastat heaks. «Nasdaq Tallinn tegi uusi tippe ning esmasel turul toimus elavnemine, mis lubab jätkuda suurema hooga juba uuel aastal,» lausus Suimets.

Börsiindeks OMXT kerkis lõppeval aastal 14 protsenti, 1230,99 punktini, jäädes alla siiski nii 2016. kui ka 2015. aasta tõusudele, mis olid vastavalt 19,6 ja 19 protsenti.

Samas on börsi käive jätkuvalt kasin ning kui täna imet ei juhtu ning hiigelkäivet ei tule, siis on see sel aastal väiksem kui möödunud aastal, ehk umbes 150 miljonit eurot. Selle aasta omast väiksem käive on Tallinna börsil olnud vaid kolmel aastal.

Ajaloo madalaim börskäive oli 2014. aastal (127 miljonit eurot), millele järgneb börsiajaloo esimene aasta (1996), mil kauplemist oli vaid seitse kuud, ning 2015. aastal (148 miljonit eurot). 2016. aastal oli börsi käive 159 miljonit eurot.

«Positiivse poole pealt näitab tehingute arv paranemist, mida võib eelkõige tõlgendada kohalike jaeinvestorite aktiivsuse kasvuna,» nentis Suimets. Börsi lõppeva aasta säravamad tähed olid kahtlemata Harju Elekter, PRFoods ja Tallink.

Harju Elektri aktsia, mille hind on aasta algusest kerkinud 79 protsenti, tähelend sai alguse jaanuaris, kui India ettevõte Motherson Sumi Systems tegi ülevõtmispakkumise Soome ettevõttele PKC Group. Harju Elekter oli olnud PKC aktsionär juba 1994. aastast ning suuromanik ja nõukogu liige Ender Palla oli palju aastaid ka PKC nõukogu liige.

Tänu ülevõtmisele teenis Harju Elekter 25,8 miljonit eurot erakorralist tulu, millele järgnes mitu olulist ülevõtmist.

Erakorraline tulu andis Harju Elektrile võimaluse suurendada dividende 50 protsendi võrra, 18 sendini aktsia kohta, ning kolmanda kvartali lõpu seisuga oli ettevõtte bilansis 13 miljonit eurot vaba raha võrrelduna kolme miljoniga aasta tagasi.

Kalatoodete tootja ja müüja PRFoods aktsia tegi suure hüppe augustis pärast seda, kui ettevõte ostis kaks Suurbritannia kalatööstust ning ühe Soome kalakaupleja.

Eelmise aasta kolmandaks tegijaks oli Tallinna börsi suurim ettevõte Tallink, kellelt tuli suvel segane börsiteade, et alustatakse protsessi laevanduskompaniile võimalike strateegiliste valikute leidmiseks. Sisuliselt tähendas see krüptiline teade, et Tallink on müügis, aga polnud täpselt teada, mida täpselt müüakse ja kes on müüja.

Enne jõule kirjutas ühinemistele ja ülevõtmistele spetsialiseerunud meediakompanii Acuris (endine Mergermarket Group), et jaanuari lõpus selgub, milline pakkuja läheb järgmisesse ettevõtte igakülgse hindamise faasi.

Artiklis väljatoodust võib järeldada, et ilmselt on müügis kogu ettevõte või vähemalt suuromaniku, Infotari ja ilmselt ka Citigroupi süsteemis olevad erakapitalifondiga seotud ettevõtted Baltic Cruises Holding (BCH), Baltic Cruises Investment (BCI) ja Citigroup Venture Capital International Growth Partnership (CVCI), kelle käes on kokku 23,7 protsenti aktsiatest ja osalustest.

Infotarile, kelle omanikeks on Enn Pant, Ain Hanschmidt, Kalev Järvelill ning terve rida väikeaktsionäre, kuulub 38,03 protsenti aktsiatest ning kõigil kolmel omanikul on veidi aktsiaid ka otseomanduses.