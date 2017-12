Aastavahetus tuleb Tallinnas seekord erilisem

Kuna uue aasta tulekuga saab alguse ka Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli aasta, korraldatakse Tallinna keskväljakul varasemate aastatega võrreldes suurejoonelisem kontsert, kus esinevad armastatud Eesti artistid. «Kuulmata ei jää ka Marju Läniku legendaarne «Head uut aastat», sest esitusele tulevad lood läbi viie kümnendi,» lubas kontserdi programmijuht Danel Pandre. Peol on ka üllatusesineja, kelle nimi avaldatakse vahetult enne pidustuste algust.

Erinevalt eelnevatest aastatest näeb sel korral Vabaduse väljakul esimest korda ka riigipead – president Kersti Kaljulaidi peab oma traditsioonilise uusaastakõne otse Tallinna peaväljaku lavalt.

Kõigil pidulistel tasub meeles pidada, et sel aastal on ligipääs kontserdile taradega piiratud ning väljakule pääseb läbi seitsme sissekäigu, kus turvamehed kontrollivad, et kaasa poleks võetud ilutulestikku ega klaastaarat.

Tallinna Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul võiks igasugune pürotehnika üldse ostmata jääda, sest linn pakub rahvale 14 600 euro eest ligi kümme minutit kestvat tulesõud. Ilutulestiku korraldamiseks suletakse Harjumägi umbes kaheks tunniks. Svet soovitab raha, mida inimesed oleks valmis kulutama rakettide ostmiseks, annetada hoopis heategevuseks.

Vabaduse väljakul peetavale peole on mõttekas tulla ilma autota, sest kell pool kümme õhtul suletakse betoontõketega ümberkaudsed tänavad ning Vabaduse väljakut ümbritsevad autoparklad. Pühade perioodil sõidab Tallinna ühistransport vastavalt pühadeaegsele graafikule ning kogu korralduslik info on leitav linna veebilehelt. Samuti on uueks aastaks pandud sõitma ööbussid, mis pidulised turvaliselt koju viivad.