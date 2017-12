KOHALIK VAADE. Hispaania keskklass kuivab kokku

Eksperdid juhivad tähelepanu, et enamik uusi töökohti on ebastabiilsed ja väikesepalgalised ning et sel aastal sõlmitud töölepingutest kümnest üheksa on ajutised. See on võtmefaktor, mis panustab ebavõrdsuse suurenemisse.

Paljudel poliitikutel oli kombeks öelda, et parim sotsiaalpoliitika on töökohtade loomine, kuid kahjuks pole see enam tõsi.

Teine viis varandusliku lõhe vähendamiseks on fiskaalpoliitika ja sotsiaalsiirded, kuid ka siin on Hispaania näitajad nõrgad. Hispaania vajab maksusüsteemi, mis jaotaks vara märksa paremini, ütles mulle Madridis asuva Kuningas Juan Carlose Ülikooli majandusprofessor Luis Ayala Cañón.

Sotsiaalkulutused Hispaanias on võrreldes muu Euroopa Liiduga väikesed. Ka langes ELi statistikaameti Eurostat andmetel Hispaanias ja Portugalis avaliku sektori investeeringute osakaal 2016. aastal 1,9 protsendini SKTst, mis on madalaim näitaja alates 1995. aastast.

Hispaania võimetust varandusliku lõhe vähendamiseks võimendab maksusüsteem. Otsemaksud on täis lünki ja võimaldavad suuri petuskeeme, vähendades efektiivsust ebavõrdsuse vähendamisel, ütleb majandusprofessor Carlos Gradin.

Ta lisab, et teine võimalus lõhe vähendamiseks on tõsta tööjõu haridustaset. See on eriti oluline, kuna töötus noorte hulgas on kaks korda suurem kui üldine töötusnäitaja.

Nii tõmbubki keskklass kokku. Lastega paaridel, kus mõlemad vanemad teenivad palka, läheb kuu lõpus raskeks. Muidugi on see üleilmne tendents, mis sai alguse 80ndatest ja mida võimendab globaliseerumine. Euroopalik heaoluriik on aeglaselt kadumas. Meie elustiil muutub üha enam ameerikalikumaks.

Küsimus on, kas Hispaania ja ülejäänud Euroopa riikide ühiskonnad aktsepteerivad uut ebavõrdsuse normaalsust või on nad valmis otsima lahendust tasakaalukama ja õiglasema süsteemi näol.