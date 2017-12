Valitsus eraldas kirikutele hüvitisena kaheksa miljonit eurot

Valitsuse omandireformi reservfondist eraldatakse luteri kirikule 6,753 miljonit eurot ning õigeusu kirikule vähemalt 1,153 miljonit eurot, seisab eelnõus. ERRi andmetel ulatub kompensatsioon EAÕK-le 1,553 miljoni euroni.

Teatavasti palus õigeusu kirik hiljuti rahandusministeeriumile saadetud taotluses 1,4 miljonit eurot mungakloostri rajamiseks, kloostri rajamisest Setumaale Beresje külla räägiti juba möödunud aastal.

Peale selle on riigi ja kiriku vahel pooleli kohtuvaidlus piiri taha jäänud Petseri kloostri eest kompensatsiooni maksmise asjus. Tartu halduskohus peaks lõpliku otsuse Petseri kloostri kompensatsiooni kohta langetama 15. jaanuaril.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi (Keskerakond) sõnul lõpetab EAÕK-le eraldatud 1,153 miljonit eurot ka poolelioleva kohtuvaidluse. «Praeguse kokkuleppe järgi võttis EAÕK vastu kompensatsiooni ja kohtus edasi ei vaidle,» lausus Aab. Toetuse kasutamiseks sõlmib siseministeerium kirikuga vastava lepingu, kus fikseeritakse ära, millisel otstarbel ja kus seda raha kasutatakse, ning vajadusel tehakse järelevalvet.

Mitu allikat kinnitasid eelmisel nädalal ERRile, et omandireformi reservfondi määruse muutmise ja uue kompensatsioonimehhanismi loomise taga on tegelikult põhimõtteline kokkulepe, et EELK loobub Tallinnas asuva Niguliste kirikuga seotud nõuetest. Aastate jooksul on EELK soovinud nii kiriku tagastamist kui ka kompensatsiooni selle eest.

«Nendes lepingutes nähakse ette ka see, et hea tahte avaldusena loobuvad kirikud nendest varalistest vaidlustest, mis on omandireformi käigus üleval olnud,» kommenteeris Jaak Aab.

Ka peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) nentis valitsuse pressikonverentsil, et nüüd võib riigi ja kahe kiriku vahelist vaidlust kompensatsiooni üle pidada lõppenuks.

Luteri kiriku peapiiskop Urmas Viilma sõnul kestsid pingelised läbirääkimised kiriku ja riigi vahel Niguliste kiriku ja selle varade üle aasta ning põhjus, miks kirik soovis sõja- ja okupatsioonikahjude hüvitamist, oli valitsuse sõnastatud tingimus.

«Riik on selle ajaloolise ja kunstiväärtusega vara endale jätmise eest nõus EELK-le uute kirikute rajamiseks, ajaloolise Tallinna Toomkiriku restaureerimiseks ja muudeks kiriku põhikirjalisteks tegevusteks nõus eraldama omandireformi reservfondist poolte vahel pikkade ja pingeliste läbirääkimiste tulemusel kokkulepitud summa. Nõnda ei ole tänane otsus lihtsalt raha kinkimise otsus, vaid eeldab EELK-lt valmisolekut omale õigusega kuuluva vara tagasinõudmisest loobumiseks,» ütles peapiiskop.