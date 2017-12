Mundrimehed võõrustasid nii suuri kui ka väikesi huvilisi

Tartu politseimajas jätkus tegevust nii sisehoovis kui ka konverentsisaalis, kus sai kuulata loenguid ja vaadata demonstratsioonesinemisi. Külastajaid meelitas enim parklasse politseitehnika, mida kasutatakse näiteks kurjategijate tabamisel või nende transportimisel ning liiklusrikkumiste ennetamisel.

Käed külge

Kõik soovijad võisid julgesti käed külge lüüa ja ise järele proovida, kuidas moodne tehnika töötab. Võis istuda näiteks politseiauto tagaistmel või viibida konvoibussi kitsas kongis, või näha, millega ja kuidas kaalutakse raskeid rekasid ja mis juhtub siis, kui veoauto on ületanud lubatud kaalupiirangu.

Laste lemmikuteks osutusid vaieldamatult politseikoerad Dax ja Vedur, kes tegid puust ja punaselt selgeks, mis juhtub kurjategijaga, kes ei soovi politseiametnike korraldustele alluda. Dax ja Vedur on töistele kohustustele lisaks kuulekad seltsilised ja toredad mängukaaslased.

Me peame näitama, et oleme avatud ja inimlikud, ütles Ivar Dubolazov.

Avatud uste päeval kutsuti kodanikke oma kodukoha turvalisusesse panustama abipolitseinikuna. Kohapeal tutvustas abipolitseiniku tööd Võru linnavolikogu liige ja poliitik Anti Haugas, kes on selle ameti oma südameasjaks võtnud. Haugase arvates on see hea võimalus puutuda kokku ühiskonna probleemidega. Näiteks tõi ta välja alkoholi liigtarbimisega kaasnevaid murekohti, mida saab vajaduse korral tõstatada ka poliitilisel tasandil.

Teisalt saab abipolitseinik ise ennetustööd tehes ühiskonna probleeme lahendada. «Huvi abipolitseiniku kutsumuse vastu kasvab. Samuti läheb igal aastal koolituseks minev varustus ja väljaõpe paremaks,» nentis Haugas.

Politsei argipäev

Korrakaitseametnik Ivar Dubolazovi sõnul on selle ürituse laiem eesmärk näidata rahvale, millega politsei iga päev tegeleb. Politseinikud rääkisid oma töö tegelikust iseloomust, mis muidu jääb kodanikule märkamatuks. «Me peame näitama, et oleme avatud ja inimlikud,» ütles Dubolazov.

Iga huviline sai esitada kõikvõimalikke küsimusi mõne spetsiifilise valdkonna kohta ning neile vastasid samad inimesed, kes puutuvad nende teemadega kokku päevast päeva. Huvilised said ka teada, kuidas ise politseinikuks saada.

Korraldajate hinnangul on üritus iga aastaga järjest populaarsemaks muutunud ning rahva tagasiside on olnud positiivne.