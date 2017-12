Kirjeldatud vahetud elamused-kogemused-tunded moodustavad, inimkatsega tõestatult, suurepärase seerumi inimese nakatamiseks totaalse spordivaimustusega. Ükskõik millist kirjeldatud emotsioonidest meenutades – ja impulsiks piisab vähesest, näiteks tänaval vedeleva kivikese jalaga kujuteldavasse väravasse toksamisest – kandub mõte automaatselt tippspordi juurde.

Sest kui ise (enam) ei jaksa, oska või viitsi, siis õnneks leidub neid, kes samast murest priid ja võtnud enda missiooniks kaasteelisi sportlike saavutustega inspireerida. Üheskoos nautides helgemasse tulevikku! Eelneval kergel bullerbylikkusele pretendeerival spordiidüllil pole paraku tegelikkusega (enam) pea midagi ühist. Olukord on halb, sest tippspordi tüvi mädaneb mitmest kohast ja tempokalt.

Olümpiaraamatute rivi koduses riiulis muutub iga dopingu-uudisega üha suuremaks farsiks. Argumendid köidete makulatuuri suunamiseks tugevnevad üha, sest novembris avalikuks saanud Venemaa riiklik dopinguprogramm 2014. aasta Sotši talimängudel pani olümpiamängude usaldusväärsuse pihta tohutu põntsu.

Kui mõni olümpiasportlane Venemaalt (just nõnda tituleeritakse Pyeongchangis olümpialipu all võistlevaid Venemaa sportlasi) juhtub veebruaris Lõuna-Koreas olümpiavõitjaks tulema, pole ühelgi spordisõbral pääsu automaatsest küsimusest: kas dopinguga või ilma? Absurd. Spordimaailma tähtvõistlus peaks kuuluma tšempionitele, inspireerima ja vaimustama, mitte tekitama tõrretäite kaupa sarkasmi, irooniat ja kahtlusi.

Pole midagi pahaks panna inimestele, kelle jaoks tippsport on (väikese) nalja objekt. Sisutühi rügamine ja tervise tapmine, lollid vaatavad pealt. Täiesti vastuvõetav arvamus, sest kiindumus tippsporti pole ju ühestki otsast kohustuslik. Tegelikult tuleb kõigile sedasi arvajatele siiralt õnne soovida, sest nad on teinud targa ja iseennast säästva valiku.

Siiski läheb tippsport Eestis, nagu ka mujal maailmas, väga paljudele inimestele korda. Seda tõestavad erasektori rahastus, vaatajaarvud televisioonis, paberväljaannete tiraažid ja veebiportaalide uudistevalik. Ja need inimesed, kellele jaoks tippsport on oluline, tunnevad iga kord iiveldust, tülgastust, abitust ja masendust (võib valida mitu varianti), kui meenutavad, kuidas hiljem dopingupetisteks osutunute võitudele sai kunagi kaasa elatud.

Jalgrattur Chris Froome’i triumf Vueltal ja Justin Gatlini patukahetsuslik võit Usain Bolti üle kergejõustiku MMil on lõppeva aasta kaks kaalukaimat spordisündmust, mille tõepärasus on paraku viimastel nädalatel sattunud tugeva kahtluse alla. See on valus, sest spordivaimustusega kaasneb hinge võistlusele loovutamine.

Just nõnda on vaatemängu pakutavad emotsioonid – võit, kaotus, eneseületus, altminek, rõõm, kurbus – võimsamad. Kui nüüd selgub, et võistlusest saadud tunded olid õõnsad või võltsid, võtab hinges võimust tühjus. See on palju ebameeldivam kaotusest, millest on võimalik õppida. Ainult õõnestavat mõju omavast tühjusest mitte.

Tippspordis lokkav silmakirjalikkus ei piirdu dopinguga, vaid vohab muudelgi tasanditel. Näiteks, mis mõtet on üldse proovidagi analüüsida FC Barcelona ja Madridi Reali jalgpallikohtumist, kui on ette teada, et (vähemalt) 95 protsenti auditooriumist lihtsalt eitavad nende jaoks ebasobivaid või mittemeeldivaid järeldusi.

Juhtub tasakaaluka analüüsi järeldus olema, et „Ronaldo oli kehv“, „Messit suudeti ohjata“ või – mis eriti suur patt! – „kohtunik tegi sisuliselt perfektse vilepartii“, on mahakarjumine sama hästi kui tagatud, sest sirgeseljaline seisukoht pakub tulemuses pettunud leerile ideaalse võimaluse end maha laadida. Võistluse sisule ja tulemusele keskendumisest tähtsam on enda isikliku identiteedi osaks tunnistatud brändi kaitsele viskumine. Argumendid ja faktid pole tähtsad. Kaotus pole kaotus, kui end selles piisavalt veenda. Tõejärgsus par excellance!

Lisame dopingule ja fakte eitavale propagandistlikule lähenemisele kokkuleppemängud, demokraatiast ja solidaarsusest kaugenevad võistlussüsteemid, korrumpeerunud spordiametnikud ja nende suutmatuse või tahtmatuse jagada õigustatud küsimustele selgesõnalisi vastuseid, ning üha keerulisem on tippsporti jälgides ära tunda esimese spordivaimustuse kargeid allikaid.

Mädaplekkidega palistatud tüvi nõuab tippspordile hinge andmiseks üha suuremat pingutust ja enese veenmist. See pole jätkusuutlik tee.