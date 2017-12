Karikafinaaliks süda terveks

«Arstid avastasid, et mul on südames lisatee, mis pulsikõvera rütmist välja lōi. Nad põletasid seda kohta ning seejärel pidin kaks nädalat puhkama,» sõnas 22-aastane Eerma Postimehele. Viimati novembris väljakul käinud Eerma tegi esimese pallitreeningu meeskonnaga kaasa eelmise nädala alguses.

«Enne uuringut öeldi, et võib-olla ei saagi ma enam tippsporti teha, sest nad kahtlustasid rütmihäire mingit raskemat versiooni. Õnneks tuli lõpuks välja, et kõik on korras, saan tavapäraselt edasi elada ja ka sportlasteed jätkata,» lisas ta.

Eelnevatel hooaegadel TTÜs end pildile mänginud Eerma ei kuulu küll üldjuhul Saaremaa algkoosseisu – põhisidemängijana tegutseb austerlane Alexander Tusch –, ent tema olemasolu annab meeskonnale kahtlemata kindlust juurde.

Saaremaa meeskonna juhendaja Urmas Tali ütles Volley.ee-le, et pühadeperioodil on korralikult trenni tehtud, samas võib mängupaus mõjutada meeskonna tegutsemist. «Mängutuhin on muidugi sees, aga eks mängus läheb meestel aega, et end käima saada. Klubi jaoks on see esimene finaal, esimene karikas, mida püüda. Samas, pärjatud mehi on meil küll.»

Balti liigas on finalistid omavahel kohtunud korra ja tookord sai 3:2 võidu Saaremaa meeskond. Liigatabelis hoiab Saaremaa liidrikohta, Tartu on viies. «Kindlasti pole see selline Tartu, keda me 3:2 võidumängus nägime,» lisas Tali.

Finaalis mängis Tartu meeskond neli aastat tagasi, kuid siis jäädi seal alla TTÜ-le. Karikavõitjaks krooniti Tartu esindusklubi viimati 2008. aastal, mil finaalis saadi jagu Tallinna Selverist. Kogu selle aja on olnud klubi juures ka tartlaste peatreener Oliver Lüütsepp, kelle arvates on kohtumise kõik elemendid määravad. Tartul on vigastusega väljas Martin Ruul, ülejäänud mehed on mänguvalmis.

«Esile võib kerkida erinevaid mängijaid, kes võivad seda mängu tegema hakata. Kõige tähtsamaks saab see, kellel on otsustavatel hetkedel rohkem meelekindlust ja stabiilsust asju hästi lahendada. Kumbki meeskond kerget jalutuskäiku ei eelda, tuleb tasavägine mäng,» sõnas ta.

Naiste finaalis kohtuvad Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool/Eeden. Omavahel läksid võistkonnad vastamisi 2. detsembril Tallinnas, kus 3:1 võidu sai Tartu.

Viimasel neljal aastal on karikavõiduni jõudnud vaid TTÜ (2014., 2015.) ja Kohila (2013., 2016.), viimasel kolmel aastal moodustasid nad ka finaalpaari. Tallinna Ülikool võitis Eesti karika 12 aastat tagasi TLÜ/Cartini nime all. Tartu esinduse viimast karikavõitu peab otsima aga veelgi kaugemast minevikust, kui 20 aastat tagasi tuli esikohale Tartu VK/Prosport.

Naiste finaal algab kell 16, meeste lahing kell 19. Postimees teeb mõlemast kohtumisest otseülekande.