Kaarsilla uuendamine on aasta kaalukaim tegu

«Tartlastena mõistame sildade olulisust Tartu linnale, Kaarsild on linna üks sümboleid,» ütles eile Tartu raekojas auhindade kätteandmisel linnapea Urmas Klaas. Ta meenutas ka, et uuendatud sild on mõlemalt poolt ehitatud meetri jagu laiemaks ning sellel on uudne valgus- ja helikujundus.

Aasta teo tegijaile oli auhinnaks Tiina Sarapuu loodud klaasskulptuur «Kaarsild.»

Ehitusfirma TREV-2 Grupp juhatuse liige Tarvo Kuusk ütles, et Kaarsild polnud küll nende firmale kindlasti mitte suurim objekt sellel aastal, kuid väga tähtis sümbolrajatis, mis on ka noortele oluline ja erilaadiliste vahejuhtumite tõttu palju kõneainet pakkunud.

Ehitajale oli sillaremont tema sõnul insenertehniliselt keeruline. Näiteks see, et sild tuli tugede vahetamiseks üles kergitada.

«Mehed arvutasid, kui palju võib silda tõsta, et see stabiilsust ei kaotaks ja külili ei kukuks. Teiseks tuli vanad konstruktsioonid lammutada kiire vooluga jõe kohal,» rääkis Kuusk.

Silda kergitati ühest otsast kümme sentimeetrit, teisest 14.

TREV-2 Grupp on varemgi aasta teo tegemisel osaline olnud, näiteks 2014. aastal Võidu silla remondiga.

Mitu üllatust

Projekteerimise juht Indrek Lensment ettevõttest Tinter-Projekt nentis, et seda silda kujundada oli suur au, aga see oli siiski remondiprojekt.

«Projekteerijale oli suurim ülesanne kavandada silda nii, et iga liikuja, ka ratastooli ja rattaga, saaks üle. Kaldteede lahendusi oli keeruline välja mõelda,» nentis ta.

Üllatusi oli Lensmenti sõnul ka, näiteks see, et silla põhikonstruktsioonid olid arvatust märksa paremas olukorras, kui arvati.

«Kartsime ka aktiviste, kes iga Kivisilla kivi leidmise peale lippudega välja tulevad, aga mingeid selliseid probleeme ei tulnud,» sõnas ta.

Tartu Postimehe ja Tartu linna korraldatud konkursil anti lisaks aasta teo tiitlile aukiri veel kümne hääletusel enim hääli saanud teo eest.

Hääletusel jõudis kõrgele kohale rahvusarhiivi uus hoone Nooruse tänaval. Riigiarhivaar Priit Pirsko märkis, et see ei ole väga tavaline, et rahvusarhiiv asub mujal kui pealinnas.

Niisamuti tõstsid hääletajad esile turuhoone remondi. «Muidugi see läheb inimestele korda,» ütles turu juhataja Ivo Tombak «Suur au oli remonti juhtida. Võime ükskõik kui karmid lepingud teha, aga luges tahe see asi õigeks ajaks ära teha. Nii suure töö puhul on ikka asju, mida veel kohendada, aga laias laastus sai selline, nagu oodatud oli.»

Ent auhinnatute hulka mahtus ka koorimuusika maraton Maarja kiriku taastamise toetamiseks.

«Olen rohkem kui natuke üllatunud,» ütles Tiigi seltsimaja juhataja Maris Peebo. «Eks see saigi juhtuda Tartus, kus on nii palju koore ja kus on müürid, mille vahel Eesti laulupidude traditsioon alguse sai. Arvan, et see aitas Maarja kiriku taastamist inimeste teadvusesse tuua. Mõni tartlane on sealt mööda käinud nii, et pole arugi saanud, mis seal võimlas enne oli.»