PBK esindaja Eestis: meid süüdistatakse ebaõiglaselt

-Praegu räägitakse peale PBK ka palju ETV+st. Miks on nii, et PBK on tipus, aga kahe aasta eest suure eufooria saatel tegevust alustanud ETV+ põhjas?

Siin on terve hulk põhjuseid. ETV+ juures on tehtud vigu ja tehakse ka praegu. Ka turg on kümne viimase aastaga palju muutunud. Nullist telekanaleid käima panna pole lihtne, nagu see oli kümme või viisteist aastat tagasi.

-Isegi riigi rahakoti najal?

See raha tundub võib-olla suur, aga kui tahaks tõepoolest tulemust saavutada, peaks seda palju rohkem olema. See ei ole nii lihtne.

-Teie kanali juht Anton Blinov ütles, et Eesti riik võiks selle raha parem PBKle anda. Oletame, et see raha toodakski teile. Mida selle eest saaks?

Kui Eestis olid pronksiöö sündmused, siis lõppes see ETV2 käivitamisega, millest tuli hoopis midagi muud…

-Kordussaadete kanal.

Jah, mida iganes. Kuid ka toona oli see teema üleval ja me kohtusime ametnikega ja poliitikutega ning pakkusime koostööd. Täpselt sama oli pärast Ukraina sündmusi, mis käivitasid ETV+. See asi polnud nii, et andke raha PBKle, vaid me oleme ikkagi meediaorganisatsioon ja võime teha kas uue kanali või leida muid lahendusi. Me olime väga avatud sellele.

-Kas Eesti riigi poolt mingi huvi ka oli?

Ei olnud. Kuulati ära ja seal oli mingi komisjon, kes arutas ja otsustas. Aga ei midagi. Oleme omalt poolt variante pakkunud. Oleme äriettevõte ja meil on omad eesmärgid…

-Teenida kasumit?

Jah, kuid siin polnud kindlasti seda, et propaganda või midagi. Jutt käis ju vastupidisest propagandast. Meie poolt ei olnud mingit probleemi, kuid mingit huvi selle vastu ei olnud.

-Mis on PBK edu taga? Kas see toodang, mis Pervõi Kanalist tuleb või teie omatoodang? Pervõi Kanali direktor Konstantin Ernst on ju legendaarne mees selle poolest, et oskab intuitiivselt ära arvata vene vaataja keskmise maitse.

Nii ja naa. Meie Eesti uudised on kanali üks vaadatumaid saateid. Tuleb arvestada, et telekanalit ei tee päevas vaid üks või poolteist tundi, vaid see on terve hunnik tunde, siis on vaja see ära täita kvaliteetse materjaliga, mis inimestele meeldiks. Siin on osa vastusest ka ETV+ küsimusele: ühe või kahe saatega kanalit ei tee. Seepärast on meie ärimudel võtta doonorkanalist sisu ja teha ise midagi juurde ning adapteerida seda siinsele turule.

-Nii et Pervõi Kanal on teile doonor?

Puhttehniliselt küll. Meil on leping Pervõi Kanal Vsemirnaja Setiga, millel on Pervõi Kanali saadete õigused väljaspool Venemaad. Ostame põhimõtteliselt hulgi sisse ja siis vaatame, kuidas saame seda ümber mängida. Kommentaarid, et Venemaa telekanalid meile midagi topivad, on jama. Tegelikult küsivad nad selle eest raha ja mitte vähe.