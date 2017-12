Eesti kodanik mõisteti Ukrainas süüdi Donbassis sõdimise eest

Luganski oblasti Lisitšanski linnakohus karistas Poljakovi eelmisel nädalal viie aasta ja kaheksa kuu pikkuse vangitusega. Kohus luges tema karistuse kantuks eeluurimisel vahi all istutud ajaga, ütles kohtu pressiesindaja Polina Roskošna Postimehele. Kohus arvestas eeluurimise ajal istutud ühe päeva kahe eest, ütles ta.

37-aastast Poljakovi süüdistas Ukraina julgeolekuteenistus SBU selles, et ta kuulus Luganski Rahvavabariigi (LNR) terroriorganisatsiooni ja sõdis selle eest Luganski sõjaväekomandantuuri polgus. Süüdistuse järgi jõudis Poljakov LNRi eest sõdimas käia 2014. aastal kaks korda. Poljakovi vahistas Eesti kaitsepolitsei Tallinnas 2015. aastal.

Poljakov pole eitanud, et viibis esimestel sõjakuudel Luganskis, aga enda väitel oli ta seal külas oma tädil ning tema ainus kokkupuude sõjaga seisnes selles, et ta aitas kohalikke pärast pommitamisi. Kapole rääkis ta, et oli kohapeal kõnelustel OSCE rahvusvaheliste vaatlejate ja separatistide vahel tõlk, sest erinevalt viimastest oskab ta hästi inglise ja prantsuse keelt.

Kuigi Ukraina kohus vabastas Poljakovi pärast kohtuostuse väljakuulutamist 18. detsembril, ütles meest Ukrainas kaitsnud advokaat Tetjana Montian, et SBU võttis Poljakovi hiljem uuesti ebaseaduslikult kinni, sest soovis Eesti kodanikku välja vahetada LNRi kinni hoitavate Ukraina vangide vastu. Ukraina ja Donbassi separatistide vahel toimus suur vangide vahetus sel kolmapäeval, kuid Poljakovi väljavahetatute hulka ei kuulunud. Postimehe andmetel otsustas Ukraina viimasel hetkel, et vahetab separatistidega ainult Ukraina kodanikest vange.

Advokaadi väitel hoidis SBU Poljakovi üle nädala ebaseaduslikult kinni koos teiste väljavahetamiseks mõeldud isikutega Slojanogorskis ühes endises sanatooriumis. Eile otsustas SBU Poljakovi lõpuks vabastada ning õhtul viisid SBU töötajad ta Kiievisse, ütles Montian.

Poljakov on pöördunud konsulaarabi saamiseks Eesti saatkonda Kiievis, ütles eile Eesti välisministeeriumi pressiesindaja. Postimehe andmetel peaks Poljakov täna kohtuma Eesti konsuliga.

Poljakovi karistas Ukraina kohus separatistide poolel sõdimise eest lühema karistusega, kui tavaliselt sarnastel juhtudel. Enamasti on sellisel puhul Ukrainas karistuseks olnud 10–15 aastat vangistust.