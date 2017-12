Tänak: kõiki sportlasi tuleb austada

Teatavasti ei lisanud Eesti Olümpiakomitee hääletuse käivitamisel Tänakut aasta meessportlase nominentide hulka, kuid muutis rahva meelepaha peale meelt. Tänak võitiski rahva häältega, sest teenis rahvahääletusel maksimumpunktid, kui nii alaliidult ja ka spordiajakirjanikelt kokku 10 punkti teeninud Nikolai Novosjolov jäi rahva poolehoiust ilma. Kokkuvõttes oli nende vahe üks punkt.

Tänak sõnas Postimehele, et tegu oli emotsionaalse auhinnaga, ent tunnustus on vägev. «See tähendab ainult seda, et Eesti autosport on tõusuteel ja meid pannakse järjest rohkem tähele. See on väga oluline, et tehnikaspordil läheks samamoodi nagu siiani, tõusvas joones. Ta on lõppude lõpuks sport nagu iga teinegi.

Oma tänukõnes andis Tänak vastulöögi ajakirjaniku Priit Pulleritsu öeldule. «Paar aastat tagasi ütles üks Eesti kriitik, et tegeleme barbaarse spordialaga. Kristjani saamine teeb selle tunde eriti magusaks,» sõnas Tänak auhinda vastu võttes ning selgitas hiljem oma mõttelennu tagamaid.

«Igal inimesel on õigus oma arvamusele. Sport on sport ning selleks, et spordialal tippu jõuda, on vaja palju tööd teha. Vahet pole, kas see on malemäng, jooksmine, jalgpall või motokross. Usun, et kõiki sportlasi tuleb austada,» kommenteeris Tänak Pulleritsu öeldut.

Rallimehed on teatavasti aastas üle 200 päeva kodust ära ja sellistele säravatele galadele tihti ei jõuagi. Tänavu on Tänak-Järveoja väisanud mitut pidulikku sündmust, seejuures võeti detsembri algul Pariisis Rahvusvahelise Autoliidu FIA auhinnagalal vastu MM-sarjas teenitud kolmanda koha eest karikas. Nordea kontserdisaalis peetud üritus on Tänakule samuti eriline.

«See on hea võimalus kohtuda kolleegidega, keda võib-olla aastas kordagi ei näe. See on hea võimalus näha kõikide teiste spordialade esindajaid,» sõnas ta.

Mida peab aga Tänak tegema järgmisel aastal Toyota meeskonnas, et taaskord aasta parimaks meessportlaseks valituks osutuda? «Spordis on loomulik see, et latile ei tohi alla jääda. Peame edasi pingutama. Kui tänavu olime MMil kolmandad, siis ilmselgelt peame edasi võitlema. Ega ei ole kahtlust, et me tahame tiitlile sõita. Latt on väga kõrgeks aetud, aga selleks me seda spordiala ka teeme!»

Et järgmine aasta tuleb keeruline, usub ka aasta naissportlaseks valitud vehkleja Julia Beljajeva. Tänavu MMil ja EMil hõbemedali võitnud, võistkondlikuks maailmameistriks tulnud ning aasta lõpus ka maailma edetabeli esimeseks tõusnud Beljajeva kavatseb aga veelgi rohkem treenida.

«See aasta oli minule lihtsalt imeline. Veebruaris tuli MK-etapi võit ning sellest algas kõik pihta. Enne seda ei suutnud ma ennast kuidagi leida,» rääkis ta Postimehele.

Beljajeva, kes võitis Kristjani ka parima võistkonna arvestuses, annab auhinna oma juhendajale Natalja Kotovale, kes jäi aasta treenerite valimisel kolmandaks.

«Tegelikult poleks ma temata üldse mitte keegi. Olen aastal 2013 juba siin laval seisnud, aga minu treeneril Kristjanit veel pole. See on ebaaus, sest ta on minu jaoks kõik. See Kristjan läheb talle uue aasta kingituseks!» teatas Beljajeva oma tänukõnes.

«Ees on veel väga palju tööd ning näeme treeneriga palju arenguruumi. Oleme pannud juba suured eesmärgid,» sõnas 25-aastane sportlane.