Kanepi annab hooajale avalöögi

WTA tabelis alles 349. kohal olev austraallanna sai korraldajatelt vabapääsme. Teises ringis võib Kanepi vastamisi minna ameeriklanna Kayla Day või austraallanna Sara Tomiciga. Põhitabelisse pääseb kolme võiduga. 2012. aastal Brisbane'i turniiri võitnud Kanepi ja Birrelli kohtumine algab täna Eesti aja järgi kella 19.30 paiku.

Brisbane'i turniiril osaleb ka Eesti esitennisist Anett Kontaveit, kellel on maailma 34. reketina pääs põhitabelisse tagatud. Tegu on kõrgtasemel turniiriga, sest maailma esikümnest on kohal viis naist eesotsas teisel tabelireal oleva Garbine Muguruzaga.

Brisbane’i turniir pidanuks olema Austraalia lahtiste peaprooviks maailma esireketile Rafael Nadalile, kuid ta loobus mängimast. See süvendab omakorda kahtlusi, nagu ei saaks Nadal mängida ka Melbourne’is.

Nadal oli juba varem teatanud, et ei tee kaasa sel nädalavahetusel Abu Dhabis peetaval turniiril. «Ma ei ole pärast pikka hooaega ikka veel valmis. Ka ettevalmistusega jäin hilja peale,» selgitas 31-aastane Nadal BBC vahendusel. «Kuid 4. jaanuaril sõidan Austraaliasse ja alustan valmistumist,» lubas ta.

Samal ajal leiab Austraalia lahtiste tiitlikaitsja, jaanuarikuises finaalis Nadali alistanud Roger Federer, et 2017. aasta saavutuste kordamisse uskumine pole normaalne ega realistlik. 36-aastane šveitslane valmistub tänavusteks Austraalia lahtisteks Perthis Hopman Cupil osaledes. Peale Melbourne’i võidutses Federer tänavu ka Wimbledonis.

«Püüan asja rahulikult võtta. Mängin nii hästi kui suudan ja vaatame, mis saab. Aga ettevalmistused on seni hästi kulgenud. Näis, mis juhtuma hakkab,» jäi Federer kahe jalaga maa peale.

Austraalia lahtised algavad 15. jaanuaril.