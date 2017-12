Riigita rahvused püsivad riskantse rikkusena

Vaadates teiste Euroopa eraldumisliikumiste tõuse ja langusi, paistab see ühe võimaliku variandina. Kuigi kindlasti mitte üleöö juhtuvana.

Näiteks võib mõelda Baskimaale. Seal lõõmas kümnendeid separatistide terrorikampaania. Kui 1978. aasta Hispaania põhiseaduse koostamisel ja heakskiitmisel osalesid katalaanid kogu hingest, siis baskide puhul pidasid ka rahumeelsed rahvuspoliitikud paremaks ettevõtmist boikoteerida.

Nüüd on seis Katalooniaga vastupidine. 1990. aastatel kauplesid baskid Madridi võimu toetamise eest endale ennekõike majanduslikke soodustusi ning on selle tulemusel Hispaania parima fiskaalkokkuleppega piirkond.

Vaatamata sellele, et Venemaa võib nii katalaane kui ka teisi rahvusliikumisi enda huvides ära kasutada, tuleks aga rõõmustada.

Kataloonia tahtis ja sai samal ajal oma politsei- ja vanglasüsteemi, ajateenistuse kaotamise kogu Hispaanias ning 1996. aasta Pacto del Majesticiga ka selle, et Rahvapartei peaministriks ihanud José María Aznar vallandas piirkonna toonase presidendi ja ühe tänase katalanismi isa Jordi Pujoli soovil oma erakonna Kataloonia haru juhi.

Kui Kataloonia koolisüsteem on lasteaiast ülikoolini katalaanikeelne, siis Baskimaal eksisteerivad paralleelselt haridus nii piirkondlikus kui ka hispaania keeles. Arvatakse, et sügisel oli Baskimaa president ja Baski Rahvuspartei liider Iñigo Urkullu põhiline jõud, kes üritas kallutada Carles Puigdemonti iseseisvusdeklaratsioonist loobuma.

Kümmekond aastat tagasi olid ka Brüsselis tavapäraseks nähtuseks rõdudele heisatud Belgia lipud. Selleks et protestida flaami eraldumismeelsete vastu.

Institutsionaalsel tasemel tähendas see pikalt valitsuseta kuningriiki. Emotsionaalsel tasemel tipnes too protsess 2006. aasta 13. detsembril prantsuskeelse telekanali RTBF libauudisega, kuidas flaamid on otsustanud Belgiast eralduda. Kriis oli nii tõsine, et paljud inimesed uskusidki telepilti, kus näidati Flandria lippudega rahvahulki ja kuningapere evakueerimist.

Siiani püsib ka 1996. aasta suure reede rahu, mille tulemusel vaibusid aastakümneid Põhja-Iirimaa tänavail käinud linnalahingu mõõtu kokkupõrked Briti armee, unionistide ja iiri vabariiklaste vahel ning ka Suurbritanniasse jõudnud pommiplahvatused.

Noack aga hoiatas uue eraldumiskriisi eest. Nimelt kaalub Austria uus paremkoalitsioon plaani hakata jagama kodakondsust Itaalia Lõuna-Tirooli piirkonna elanikele. Itaalia välisministeerium on sellele juba närviliselt reageerinud.

Kuigi Lõuna-Tirool, mille ametlik itaaliakeelne nimekuju on Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, on alates Esimesest maailmasõjast osa Itaaliast, on sealne kultuuriline identiteet hästi säilinud. 70 protsenti rahvast räägib saksa keelt ja Itaaliast eraldumist soovivad jõud on alati olemas olnud, kuigi pole siiani muutunud kandvaks poliitiliseks jõuks.

Katalaani politoloog Josep Maria Colomer leidis kevadel ajakirjas Nationalities Papers, et nii katalaani kui ka baski rahvuslused on piisavalt tugevad, et mitte sulanduda ühtseks hispaania kultuuriks, oma eraldiseisva rahvuse ülesehitamiseks aga liiga nõrgad.

Üldjoones sama võib ilmselt öelda ka teiste siin äranimetatud rahvakildude kohta. Nad kõik püsivad riskirühmadena, kes võivad mingite asjaolude kokkulangemisel aeg-ajalt «ärgata» ning uusi poliitilisi ja kultuurilisi nõudmisi esitada. See aga omakorda võib külvata ebastabiilsust nende koduriikides ja Euroopa Liidus.