Juurestik tugevneb

Kuidas nii? Sest just tehnoloogia areng on purustanud tippsporti kammitsenud ahelad. Vaba internet murdis traditsioonilise ajakirjanduse infomonopoli ja viis kõik maailma spordialad avatud turule – igaüks sai end ise müüa ja otse tarbijani jõuda.

Kaasnenud spordimaastiku mitmekesistumine omakorda tähendas teravnenud konkurentsi. Seega juurdlevad spordialade esindajad üha enam formaadi atraktiivsuse üle, mis omakorda suurendab tõenäosust, et nende rüppe langeb keegi, kes endistel ja oluliselt igavamatel aegadel tippspordist mööda vaatas.

Haakumispunkte on tohutult, sest 1) igast vähegi tähtsast võistlusest tehakse otseülekanne (Indoneesia jalgpalli kõrgliiga on kolme kliki kaugusel), 2) vinged statistikabaasid pakuvad igale tippspordisündmusele värvikat konteksti, 3) sotsiaalmeedia on muutnud atleetide suhtluse enda jälgijatega lihtsaks ja vahetuks.

Ebatõenäoline, et maailma praegused parimad sportlased Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Roger Federer, LeBron James ja Serena Williams on oskuste poolest ajast rohkem ees, kui seda olid endised staarid. Aga nende erakordne meisterlikkus jõuab kaasteelisteni palju hõlpsamalt kohale. Väga sageli sellesama nutitelefoni kaudu.

Algse mure juurde naastes tuleb esmalt leppida, et 21. sajandi inimest ei saa sportima sundida, teda tuleb inspireerida, mille jaoks on praegu variante rohkem kui varem. Hõllanduslik hala on igatahes tupiktee. Sellest, muuseas, on aru saanud ka maailma spordijuhid.

Taliolümpiamängudel jagatakse 105 medalikomplektist 20 välja freestyle-suusatamises ja lumelauasõidus, mida veel aastatuhande vahetuse kandis naeruvääristati. Nüüd toimuvad just neil aladel olümpiamängude ühed põnevamad võistlused, näiteks suusa- ja lumelauakross.

Kaasavad muudatused ootavad ees ka suveolümpiamänge, sest 2020. aastal Tokyos on esimest korda kavas BMXi jalgrataste pargisõit (see, mida näeb Simple Sessionil), karate, rulasõit, ronimine ja surfamine. Olümpialiikumine möönab sel moel, et muutuma peavad nemad, mitte maailma noorsugu.

Põhimõtte „Emba muutusi või lepi unustusehõlma vajumisega“ rakendamisel ei piirduta spordialade valikuga, vaid minnakse ka nende sisse. Sookvootide karmistamine (Rahvusvaheline Olümpiakomitee soovib 2024. aasta Pariisi olümpiaks jõuda olukorrani, kus mees- ja naissportlasi osaleb mängudel võrdselt) ja segateatevõistluste juurutamine on olümpialiikumise jätkusuutlikkuse koha pealt ainuõiged sammud. Uuendustega vabatahtlikult mitte kaasa läinud spordialade (näiteks laskmine) suhtes rakendas ROK sundi. Dopinguga pahuksis olnud tõstmise olümpiakohtade arvu vähendati. Meeldivalt otsustav talitusviis.

Arvestades olümpiamängude jätkuvalt suurt maailma tähelepanu koondamise võimet, võib olümpiaharta kuuenda põhimõtte – keelab igasuguse diskrimineerimise, sealhulgas rassist, soost, seksuaalsest orientatsioonist, emakeelest, usust ja varalisest staatusest tuleneva – range rakendamine maailma tegelikult ka helgemaks paigaks muuta. Või vähemalt hoida ära tuhmimaks muutumise.

Muuseas, isegi dopinguvastasele võitlusele on tehnoloogiline revolutsioon kasuks tulnud. Dopingutaagast pole tippspordil ilmselt kunagi pääsu. Ent siingi on võimalused petiste tabamiseks paremad kui kunagi varem. Näiteks internetieelsel ajastul olnuks Sotši olümpial Venemaa poolt korraldatud dopingupettuse tuvastamine olnud sisuliselt võimatu.

Võistlusareenil kasutavad tehnoloogiat enda hüvanguks ära peaaegu kõik spordialad. Isegi ülivõimas, ent konservatiivne jalgpall otsustas vaadata tulevikku ja näeb kõvasti vaeva videokorduste süsteemi timmimisega.

Muutustest lihtsalt pole pääsu, sellele viitab ka e-spordi menu. Tõsi, parimad arvuti- ja videomängurid panevad praegu oma võimeid proovile eelkõige tapmismängudes, aga see on kõigest tehnoloogiline (loe: mööduv) probleem. Näiteks jalgpalli simuleeriva FIFA arvutimäng pole lihtsalt veel piisavalt heaks arendatud, et õnne osakaal oleks kriitilisest piirist väiksem. Aeg parandab selle vajakajäämise. Täiesti kindlasti pakub e-sport võistlusmomendi nautimiseks uut dimensiooni.

Tippsport pole kunagi varem olnud nii põnev, hoogne ja mitmekesine kui praegu, 21. sajandi alguses. Ning aina paremaks läheb, sest tehnoloogia areng tõukab tagant spordiideid ja vastupidi. Tippspordi juurestik muutub üha laiaulatuslikumaks ja tugevamaks. Õitseng tõotab süveneda!