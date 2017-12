Aastavahetuse saluuti ostes arvesta selle laskmise kohaga

Poest ilutulestikku valides võib värviline ja mitmel eri moel nimetatud kaup tekitada rohkelt segadust. Leidub eri suuruses rakette, ilutulestikupatareisid, vulkaane ja väiksemat nänni, mille hinnad võivad alata ühest eurost ja küündida kuni paarisaja euroni.

Kui on soov uus aasta pauguga vastu võtta, tasub enne ostu lugeda toote pakendilt, millega tegu ja millised on selle omadused.

Ilutulestikku müüva Arnika juhataja Eduard Tani kinnitusel on valik tõesti lai ja nii on neidki kliente, kes ostavad tooteid vaid nime järgi. «Kindlasti ei maksaks osta ilutulestikku laskude arvu järgi,» hoiatas Tani. Arnika poodides on müügil eri hinnaklassi patareisid ja näiteks 20 lasku sisaldava toote hind võib olla kümme, aga ka 25 eurot. «Võimsus ja ulatus taevas on neil aga erinev,» selgitas Tani.

Enamasti on tootepakil kirjas omadused, kuhu on märgitud lennu kõrgus, kestus, efekti kirjeldus jne. Selle järgi saab valida endale sobiva toote.

Arnika juhataja sõnul tuleks kindlasti arvestada ohutu laskekaugusega ja mõelda, milline on asukoht, kus ilutulestikku kasutatakse. Kõik muu on aga inimese enda maitse asi. «Piltlikult öeldes võib ilutulestiku võrrelda muusikaga. Kellele meeldib pikem, kellele rajum lugu,» iseloomustas Tani.

Kes ei taha osta põrsast kotis ja viitsib enne teha natuke eeltööd, võib vaadata Arnika ja Rufi kodulehelt tootevideoid selle kohta, kuidas ihatud rakett või patarei taevalaotuses välja näeb.

«Üldjuhul näeme, et klient ostab nii 30–60 euro piires,» ütles Tani. Samas leidub neidki, kes kulutavad kümme eurot, ja neidki, kes ei pea paljuks välja käia paarsada eurot. «On keskmik ja siis on mõlemad ääred,» iseloomustas Arnika juhataja Eesti kliente.

Patareid endiselt menukad

Peamiseks ostetavaks tooteks on juba mitu aastat ilutulestikupatareid, mille tulesõud saab sõltuvalt hinnast nautida 30 sekundit kuni minuti.

Tani sõnul on need tihti turvalisemad kui raketid ja neid on ka mugavam kasutada. Alati tuleks järgida pakendil olevaid juhiseid, et tagada ohutus ümbritsevatele inimestele ja endale. Tani soovitas reeglid arutada läbi ka lastega. «Koostegemise rõõm on üks asi. Ja nii õpetatakse ka last ja ta õpib ilutulestikuga õigesti ümber käima,» selgitas ta.

Hansa ilutulestiku juhataja Kalle Tüür selgitas samuti, et enne poodi minekut tuleks endale selgeks teha, kas tahetakse suurt ja kõrget või pikema kestusega ning madalamat ilutulestikku. Et mitte liialt häirida koduloomi, tuleks mõelda ka helile, mida tulevärk tekitab. «Kui rakett või patarei on väga valju pauguga, siis tasub vulkaanide kasuks otsustada,» soovitas Tüür.

«Rakett või patarei on iga inimese enda valik. On inimesi, kes ostavad igal aastal rakette, nad naudivad, et saavad ühekaupa lasta,» rääkis Tüür. «Mõni teine jälle nii ei viitsi, paneb patareile tule otsa ja vaatab.»