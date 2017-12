Lugu hirmust, mitte emast

Häid arvamuslugusid ei ilmu Postimehes mitte igal aastal, vaid iga nädal avastan ma end mõnda neist lugemas, suu lahti. Arvamusega võib nõustuda või mitte, aga olulisim on minu arust kirjutajat mõista. Sellepärast on hea arvamuslugu aus, siiras, argumenteeritud. Kui väga veab, siis pakub äratundmist ja lahendusi. Aga isegi siis on veel midagi, mida on raske kirjeldada. Võib-olla on see näiteks keelekasutusest ja kirjutaja stiilist tekkiv emotsioon? Või koht, kus seda loetakse? Igatahes teeb see ühe arvamusloo vastuvõtmise väga subjektiivseks. Maitse asi.