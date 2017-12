Enneolematu rahapesujuhtumi avalikuks saamise lugu

Kuna selles projektis osalemine oli meile väga oluline ja aeg tiksus, siis läksin talle külla külastusvälisel ajal. Jalutasin haiglasse sisse ja tegin näo, nagu kuuluksin sinna. Selle nõksuga pääsesin õigesse kohta.

Paarikümne minutiga andis kolleeg mulle üle kogu info, edasi tuli ise kaevandada. Loo rahvusvahelise ilmumiseni oli jäänud vaid mõni päev ning infoühikute hulk, mida läbi töötada, ulatus sadadesse tuhandetesse. Mulle olid abiks Exceli-oskused, mille olin kunagi tehnikaülikoolis omandanud.

Analüüsi tegemise ajal tabas mind eriti suur üllatus kaks päeva enne loo ilmumist, kui selgus, et esialgne pakkumine, nagu pestuks Eesti pankade kaudu 500 miljonit dollarit, oli liiga väike, tegelik hulk ulatus hoopis 1,6 miljardini. Moldova ja Läti kõrval, kus pangad tegid pättidega otsest koostööd, tõusis Eesti joonelt rahapesu hõlbustajate esirinda.

Kui välismaa kolleegid mu arvutuskäiku nägid, pakkusid nad esialgu, et olin pidanud midagi valesti arvestama. Mõne tunni järel öeldi aga, et lugu on võtnud uskumatu pöörde ja sama kinnitab taanlaste info. Kui lisasin, et finantsinspektsioon tegi Danske pangale ettekirjutuse ning Eesti haru juht Aivar Rehe lahkus poolteist kuud pärast seda ametist, oli suur pilt koos. Edasi tuli hakata nikerdama iga pisema infokillu kallal, mida hoolimata suurest andmemahust oli vähe, sest kõik olid ju mittemidagiütlevad off-shore-firmad.

Mul on raske seda lugu ise hinnata, kuid üks Eesti tuntud tippjuhte teatas esimese artikli ilmumise järel, et sellist lugu pole meil olnud 15 viimast aastat ja ilmselt ei tule ka järgmisel 15 aastal.