Hispaaniasse saabunud paadimigrantide arv kolmekordistus

Hispaania lõunarannikule saabus 1. jaanuarist 20. detsembrini meritsi pea 21 500 inimest. Mullu samal perioodil oli saabunuid 6046, selgus IOMi andmeist.

Samuti on suurenenud Hispaaniasse teele asunud, kuid Vahemere ületamise katsel hukkunute ja kadumaläinute arv. Tänavu on neid olnud 223, mida on eelmise aastaga võrreldes 95 inimest rohkem.

Suurem osa Hispaaniasse saabunutest maabub Gibraltari väina rannikul ja on pärit Sahara-tagusest Aafrikast, kuid tänavu tõusis alžeerlaste ja marokolaste osakaal, ütlevad vabaühendused. Põhjuseks on rahutused Marokos Rifi piirkonnas ja Alžeeria majanduse halvenemine.

Kui Hispaaniasse tulnud paadipõgenike arv tänavu tõusis, siis Euroopa peamistes paadipõgenike sisenemispunktides Itaalias ja Kreekas arv langes.

Itaaliasse on tänavu üle Vahemere saabunud pea 119 000 ja Kreekasse umbes 28 000 paadipõgenikku. Eelmisel aastal jõudis mõlemasse riiki üle 170 000 paadipõgeniku.

Lisaks langes Vahemere ületamise katsel hukkunud või kadunuks jäänud põgenike arv. Tänavu on neid olnud 3116, eelmisel aastal 4967, selgub IOMi andmeist.