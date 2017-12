Tour de Ski: suusapidu ilma pidutsemiseta

Esiteks: mida sa pillerkaaritad, kui tuuri lõputõus võtab ka kõige kangematel meestel-naistel viimase jõu seest. Ronitakse ju – suusatamiseks on seda tegevust kohati päris raske nimetada – seitse päeva kestva pingutuse lõpetuseks mööda Cermise mäe nõlva ligi 1300 meetrit kõrgemale. Ja seda vaid viiesajal meetril!

Muide suusarahva seas seikleb legend: hullu tõusu idee olevat FISi kunagine võistlusdirektor Jürg Capol ja kohalikud korraldajad suutnud suusaliidule «maha müüa» nii, et rajajupi oli prooviks korra läbi sõitnud vaid Capol ise. Paraku sedagi ainult tagurpidi ehk mäest alla... FISi murdmaakomitee esimees Vegard Ulvang tunnistas mulluses intervjuus, et temagi oli šokis, kui mäge esimest korda oma silmaga nägi, rääkimata sportlaste hädakisast. Õnneks jagus suusajuhtidel meelekindlust – tõus jäi kavva ja muutus hoobilt tuuri sümboliks.

Teiseks aga: ehkki üldjuhul räägitakse tuuri lõpp-punktina Val di Fiemme suusakeskusest, koosneb sellenimeline paik tegelikult väikestest külakestest. Nii asub telerist tuttav suusastaadion Tesero külas, kust ei leia Mae sõnul ka parima tahtmise korral ühtki sellist paika, kus annaks suure peo püsti panna. Söögikohad on pisikesed ning ka autasustamistseremoonia peetakse ülal mäe otsas. Sealt edasi on sportlaste tee tavapärane: hotelli, duši alla, massaaži ja võib-olla juba samal õhtul lennujaamagi. Nädala pärast ootab ju ees järgmine MK-etapp.

Telerist tuttav Val di Fiemme suusastaadion asub Tesero külas, kust ei leia Jaak Mae sõnul ka parima tahtmise korral ühtki sellist paika, kus annaks suure peo püsti panna.

Kõike eelkirjeldatut ei pea ajakirjanik oma peaga välja mõtlema, vaid asjast teab ausalt rääkida Jaak Mae – mees, kes sõitis suusatuuril 2009. aastal välja 12. ehk eestlaste siiani parima koha. «Vahel võib ju mingi spontaanne koosviibimine tekkida, aga ka siis mitte midagi sellist nagu näiteks viimase MK-etapi järel,» kirjeldab Mae.

Sarnaselt suurte velotuuridega on peopanekust asi kaugel ka kõigil tiimi liikmeil, kes vastutavad logistika eest. Pigem on tuur neile üks igavene nuhtlus. «Koti otsas elamine,» võtab Mae tuurinädala tabavalt kokku. «Nüüd on muidugi vahemaad väiksemaks tehtud, aga esimestel aastatel rändasime Tšehhi-Itaalia-Saksamaa vahet ikka tunde.»

Korraldajad pakuvad sportlastele mõistagi ametlikku transporti, ent sellele ei saa Mae sõnul alati lootma jääda. «Parematel aegadel oli meilgi keegi, kes sai autoga abiks olla. Samas võib teinekord suur buss isegi parem olla – kaotad küll võib-olla ajas tunnikese, aga ruumi on rohkem ja saad end vahepeal sirutada. Kui neli-viis-kuus tundi autos istuda, pole see lihastele just kõige parem.»

Samasugust kombineerimisoskust nõuab sportlastelt öömaja leidmine, sest kõik tahavad ju pääseda stardipaigale võimalikult lähedale. Seejuures on eestlased siin isegi eelisseisundis, sest meie delegatsioon on suurte suusariikide omadest märksa väiksem. Tänu sellele on võimalik teinekord pääseda väga hea asukohaga hotelli, kui seal mõnest suurest koondisest paar-kolm tuba on üle jäänud.