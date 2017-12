Kliimasoojenemise peatamisel meie jalajälg

Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumine on nüüd lõpuks läbi. Tallinnas puuduvad liikluspiirangud ja Kultuurikatel pole enam ametnike poolt okupeeritud. Veel suvel üsna pinges ja murelike nägudega Eesti ametnike palgeile on aasta lõpuks naasnud tavapärane põhjamaine rahu.

Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktori Klen Jääratsi sõnul usuti enne eesistumist, et see suudetakse edukalt läbi viia, kuid kindlat teadmist ju polnud. «Saime siit kõvasti enesekindlust ja eneseusku, et tasub ette võtta küll,» nendib ta nüüd.

Seljataha jäänud loendamatutest ületundidest hoolimata suudab Jäärats ja teisedki ametnikud möödunud ajale tagasi vaadates ka nalja heita. Eesistumisega ametis olnud ligi 1300 ametnikku suunduvad nüüd oma tavatööle tagasi. Neid valdab ilmselt veel veidi aega lastelaagri lõppu meenutav nostalgia, mida aitab leevendada lubatud kümmekond päeva lisapuhkust.

Mõnel võib seda vaja minna ka närvide puhkamiseks, sest võib-olla ei saatnud kõiki teemasid loodetud areng, kuigi panustati kõvasti ja tehti kõik endast olenev. Kui laua taga on 27 liikmesriiki, siis on paratamatu, et tuleb ette ootamatuid meelemuutusi.

Postimees vaatab nüüd tagasi sellele, mida Eesti ametnikkond viimase kuue kuuga sisuliselt saavutada suutis.

Digiteemad

Klen Jäärats tõstis esimesena esile digivaldkonnaga seotu. See on ka loogiline, sest sellest räägiti enne eesistumist palju ning toimus ju Tallinnas ka digivaldkonna tippkohtumine, millel osales kogu Euroopa poliitiline eliit, eesotsas Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Suurbritannia peaministri Theresa Mayga.

See oli kindlasti silmapaistvaim sündmus, aga milline oli sisuline edasiminek? Üheks arenguks võib pidada kokkulepet andmete vaba liikumise osas. See saavutati tõesti juba eesistumise 24. tunnil ehk 20. detsembril, mil eesistumise meeskond juba otsi kokku tõmbas.

See kokkulepe tähendab, et riigid ei saa enam takistada andmete vaba liikumist Euroopa Liidu riikide vahel, kui tegemist pole just julgeolekuinfoga. Enim on sellest võita firmadel, kes soovivad teenuseid pakkuda üle ühenduse.

Kindlasti on märksõnadeks ka sidekoodeks ja 5G. Enamik nutitelefoniomanikke on ilmselt kasutanud mobiilse andmeside funktsiooni, millega ilmub ekraani ülaossa 4G, 3G või halvematel juhtudel E[dge] (teise põlvkonna andmesidekiirust tähistav märge – toim). 5G on reas järgmine ehk viies mobiilsidestandard, mis on kiirem ja stabiilsem kui varasemad.

Kuna tehnoloogia areneb meeletul kiirusel ja varasematest segapundardest ollakse õppinud, siis otsustati selle puhul ühtsed reeglid aegsasti kokku leppida. Selle protsessi algatamist Eesti vedaski. Kokku lepitakse näiteks selles, millised sagedused täpsemalt kasutusele võetakse, et telefonid eri riikide võrkudes kummaliselt käituma ei hakkaks.

Suurt osa 5G vajalikkusest ja võimalustest me ilmselt veel ei teagi, sest andmemahu kasvades tekib aina enam uusi tehnoloogilisi vidinaid, mis võiksid seda võrku kasutada. Praegu tundub see veel segasevõitu jutt, ent ilmselt 10–20 aasta pärast peame sellega seotud leiutisi ja teenuseid igapäevaseks nähtuseks. Seega suutis Eesti anda oma panuse, et tulevikus oleks tehnoloogiline areng korrastatum.