Berliinist päästetud Eldar on ema peaaegu unustanud

Lõppev aasta oli kahtlemata väga raske nii Eldarile kui tema lähedastele, eriti 70-aastasele vanaemale Larissale. Tema kaheksa aastat tagasi Narvas sündinud lapselaps, vene emakeelega Eesti kodanik elas mõne aasta Berliinis koos oma ema, Larissa tütrega, kes armastas pidutseda ja kellel jäi lapse jaoks järjest vähem aega. Lapse asemel täitsid tema elu narkootikumid, mehed, skandaalid ja politsei. Nii saigi Eldari pääseteeks vanaema tagasihoidlik korter ühes Narva hruštšovkas.

Postimees on Eldari loost kirjutanud mitu korda: kõigepealt ei võetud teda kooli, sest poisi ametlik elukoht oli paberite järgi endiselt Berliinis. Septembris sai bürokraatia hammasrataste vahele jäänud poiss lõpuks õiguse kooli minna ning vanaema ootab veebruaris tulevat kohtuotsust, millega ta määratakse Eldari ametlikuks hooldajaks.

Lapse kasvatamiseks saab vanaema sotsiaalabi 69 eurot kuus. Peale selle aitas Narva linn soojade riiete ja jalatsite hankimisel kahesaja euroga. Sellisest headusest liigutatud vanaema märkis, et oli esimest korda nii suures kaupluses ja ostis sealt midagi.

Viimased pool aastat on vanaema ja lapselaps kogu aeg koos olnud. Larissa saadab Eldari kooli ja käib tal vastas. Ootab koridoris, kui poiss on kergejõustikutreeningul. Nad käivad koos muuseumides, ekskursioonidel ja teistel lapsele huvi pakkuvatel üritustel. Kodus mängitakse koos lauamänge.

Larissa on rahul poisi esimese poolaasta õpitulemustega. Viisi saab Eldar ka eesti keele tundides, mis on veidi üllatav, sest tema varasem koolikogemus on Berliinist. Lemmikained on matemaatika ja male. «Aga malega me tegeleme ainult üks kord nädalas.»

Eldar on leidnud ka paar sõpra, kellega koolivaheajal suheldakse siiski harvemini, ning uut aastat võtab poiss vastu koos vanaema ja tolle sõbrannaga, kes elab kõrvalkorteris.

Eldari ema pole ei helistanud ega poega külastanud. Kas Eldar igatseb ema järele? «Ei, üldse mitte,» vastas poiss ebakindlalt.

Narva linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tatjana Patsanovskaja kinnitas, et võimud teevad kõik neist sõltuva Eldari heaoluks. «Me oleme omalt poolt teinud kõik, mis võimalik, ja kui edaspidi on midagi vaja, näiteks materiaalset abi, siis aitame,» lubas Patsanovskaja.