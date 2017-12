Eesti vajab ilmakindlat lumetootmise süsteemi

Mae tõdes, et kõnealuse süsteemi hinnaskaala on viimastel aastatel langenud. Maksumus sõltub eelkõige aparatuuri võimsusest, kuid Tehvandi kompleksi peremehe arvates tuleks meil arvestada umbkaudu poole miljoni euro suuruse investeeringuga.

«Ei teagi,» vastas ta küsimusele, kes peaks taolise väljamineku tegema. «Selge, et ühelgi spordiorganisatsioonil säärast võimekust ei ole. Arvan, et seda teemat tuleks esmalt vaadata natuke laiemalt. Norras pruugitakse taolist süsteemi lõhekasvatustes suvel jää tootmiseks. Tean, et meil kasutatakse näiteks metsatööstuses lumekahureid. Ehk on siin koht erasektori ja riigi koostööks?“

Mae lisas, et juba tänavu otsiti võimalusi kirjeldatud päästva abimehe rentimiseks. «Aga kuna neid ei toodeta nii-öelda lattu seisma, siis ei leidnud me midagi,» nentis ta.

Rahaline kaotus teadmata

Markvardt märkis, et tänavune rahaline miinus – ei loe, et selle tingis force majeure – ootab veel kokku rehkendamist. «Selge see, et kulutused tulevad,» pidi ta tunnistama. «Telepildi tootmine, majutuste äraütlemine, telkide püstitamine. Ja nii edasi. Jaanuari keskpaigaks on pilt ehk selge. Aga kui me riskinuks ja jätnuks otsustamise uude nädalasse, olnuks kulutused märksa suuremad.»

Peakorraldaja kinnitas: pileti soetanud pealtvaatajad saavad raha tagasi. «Me ei ole puhtfüüsiliselt jõudnud sel teemal veel Piletileviga suhelda. Aga anname kindlasti teada, kuidas see saab korraldatud.»

Otepää ja ilmataadi kapriisid 2005. aastal möllas Otepääl raju tuul. Toomas Huik Ilmataat on Otepääl toimunud või toimuma pidanud suurvõistlustele varemgi erineva tugevusega lõuahaake jaganud – tõsi, alati on tegu olnud murdmaasuusatamisega. 2001 toimus Otepää murdmaasuusatamise etapp MMi peaproovina, veebruarikuus. Vihm kippus ettevõtmist rikkuma, aga tehislumi pidas siiski vastu. 2003 jagus lund küllaga, aga ilmataat mängis külmakraadidega vingerpussi. Esimese võistluspäeva hommikul näitas kraadiklaas –29 kraadi ning tavadistantsid lükati päeva võrra edasi. Teiseks päevaks kavandatud sprindivõistlused jäid ära. «2003. aastal, kui sprint külma tõttu ära jäi, olime vana-aasta sees hullemas olukorras. Tehislund sai tegema hakata alles jaanuari esimestel päevadel,» nentis korralduskomitee esimees Alar Arukuusk aasta hiljem. 2004 tekitas taas probleeme lumepuudus. Kunstlund küll jagus, aga mitte Tehvandi tõusule, mis kurvastas eelkõige eestlasi. 2005 jäi ära murdmaasuusatamise MK-etapi sprindiosa, sest ilm oli sportlastele ohtlik. Tehvandi suusastaadionil puhus tuul üle 20 meetri sekundis ja lennutas piirdeaedu ning vihma kallas kui oavarrest. «Öö jooksul on rajale kukkunud kolm puud, staadionil lendab asju. Suusastaadionil on raske püsti püsida,» kirjeldas võistluskomitee esimees Tiit Pekk toona Postimehele Tehvandil valitsevat tormituult. 2008 oli Eesti taas lumetu, aga kahurite abil varuti lund piisavalt. Peaaegu 7000 kantmeetrit lund pandi üle suve ja sügise ootama, et just sellest MK-raja alus tekitada. «Võistluse lõppedes lippasid suusaradades juba veenired ning staadion hakkas sulava järvesilma mõõte võtma… Aga pidas siiski vastu – see mullune lumi!» kirjutas Kaarel Zilmer. Merili Luuk