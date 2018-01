Ivi Drikkit: naljas võib peituda tõsine tuum

Teateid, mida Eestile 100. sünnipäevaks on kingitud või veel kinkida tahetakse, laekub juba vaat et iga päev. On kootud ja küpsetatud, kirjutatud raamatuid, loodud mänge, seatud üles näitusi, tehtud hea- ja kangelastegusid, kogutud annetusi, visioone, mälestusi – oh, kes seda kõike jõuab üles lugeda!

Kes veel pole kampaaniaga liitunud, võib end üsna kõhedalt tunda. Mida võiks kinkida see, kes oma esimese kinda kudumisega pole veel sõrmedenigi jõudnud, või kes pole raatsinud isegi annetada, sest sissetulek endalgi nadivõitu? Võtta mõni isiklik kohustus, mis üle jõu ei käiks, nagu näiteks soovitus kinkida Eestile sünnipäevaks laps?

Kui raamatu kirjutamiseks ei piisa annet, kontserdi andmiseks jääb vajaka musikaalsust, puu istutamiseks pole kohta, fotokunsti harrastus allpool keskmist taset ... Nojah, aga kingitusel võiks ju olla tänasest päevast kaugemalegi ulatuv mõte?

Nagu taeva kingitus kõhklejale ilmus Tartu Postimehes (12.12) Raimu Hansoni lugu «Kingitus Eestile: igale eestlasele eesti nimi». Kauaaegne kolleeg Raimu Hanson on küll tõsine kultuuriajakirjanik, kuid samas on paljudele teada ta anne ja tõmme huumori poole, niisiis tundus tema värske lugugi olevat sündinud pigem humoristi sõrmede all. Olid ikka naljakad küll ta püüdlused leida tänapäevase tehnika abil endale puhtalt eesti­pärane nimi!

Aga asja tõsisemalt kaaludes leiab pilaridade vahelt suurepärase idee. Aegade vältel ette võetud nimede korrastamises ja eestistamises pole iseenesest ju midagi uut, seda tehti 1930. aastatel lausa kampaania korras; 1990. aastate alguses oli üsna palju venepärastest nimedest loobujaid ning viimasel ajal, paraku, leidub neidki, kes oma lihtsat nimekuju tahavad võõrtähtedega «peenemaks» muuta. Või siis selleks, et neid mujal hõlpsamini omaks võetaks.

Minu isa, korporatsiooni Revelia liige ja muidu uuendusmeelne mees, otsustas 1938. aastal kõrvaldada perekonnanimest son-lõpu, asendades n-tähe o-ga – tulemuseks Madissoo. Teised perekonnas tema eeskuju ei järginud.

Oma tütardele pani ta tollal mitte väga sagedased nimed – Aili ja Ivi. Olengi kolme tähega Ivi, pole mind kutsutud (hääldatud) kuidagi teisiti. Siiski, vaid kord Peterburi rongis küsis kupeekaaslane, kuidas mu nime perevodit, st tõlkida, pakkudes ise variante: Irina, Inna? Olin hämmastunud: nimesid ju ei tõlgita! Ta ei saanud minust vist hästi aru, aga õppis siiski hääldama: Ivi.

Kas tõesti kõik need Cavinid ja Chatleenid loodavad maailma ahvatlevaid tippe vallutada? Aga kui nad tõesti sinna küünivad, siis – ehk õpitakse ka eestipärast nime välja ütlema.

Olen nende kolme tähega kogu elu hakkama saanud. Mis muidugi ei tähenda, et pikemad nimed peaksid pahad olema. Seda võiksid aga vanemad küll teada, kuidas nende last hakatakse kutsuma, kui võõrapärase nime kirjapilt on üht-, hääldus teistmoodi.

Pole ju saladus, et erinevatel aegadel on lastele nimesid pandud kirjandus- või populaarsete filmide tegelaste järgi. Nii teatas üks ema, et tema paneb vastsündinud tütrele nimeks Fleur – Galsworthy «Forsyte’ide saagast» oli siis vist ilmunud filmiversioon.