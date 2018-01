Armas galerii: käbid kukuvad kännust kaugele

Oma ema Mari Reiljan-Tormi jälgedes rühmatreeningute juhendajaks saada Marii-Eleen ei taha, sest siis tuleb endal ka hästi palju trenni teha. «Ma näen kodus, kuidas ema mõnda kava õpib või treeninguid ette valmistab, ta ei saa ju niisama minna teiste ette hüppama. Ma arvan, et mu ema töö on tegelikult päris raske,» räägib tüdruk, kes on emaga väiksest saati koos trennisaalis käinud. «Päris väiksena tegin ema harjutusi kaasa, tädid ütlesid, et olen nagu väike treener. Mina arvan küll, et mu ema on oma töös hea, muidu ju inimesed ei läheks trenni. Ta on alati heas tujus ja ergutab kõiki. Vahel on ema väsinud ka, eriti viimasel ajal, kui tal on vaja peale rühmatreeningute juhendamise ja lasteaia kehalise kasvatuse tundide andmise ka koolis käia ja palju õppida.»

Kirurg tööd koju kaasa ei võta

Vodja kooli teise klassi õpilase Rico Feštšini (9) meeles mõlguvad vaid autod ja kõik sellega seonduv. Ta näeb ka ennast kunagi autorooli keeramas, mitte isa Mihhail Feštšini eeskujul Järvamaa haiglas kirurgina inimesi opereerimas. «Minu isa töö on keeruline ja nõuab palju julgust. Et seda teha, tuleb palju õppida ja harjutada. Aga see on ka väga tähtis töö, isa saab inimesi terveks teha või kellegi elu päästa.»

Kirurgi töö on selline, et Rico seda näha ei saa. Operatsioonisaali teda ei lubata ja ega ta tahakski sinna minna. Kui ta vahel isa töö juures käib, istub pigem kabinetis arvuti taga või joonistab.

«Minu isa ei võta tööd koju kaasa, ta ei saa ju patsiente siia tuua. Ja kui me koos oleme, siis räägime pigem autodest ja muudest asjadest, mitte tema tööst. Aga vahel segab isa töö meil koosolemist ka, sest Paide on nii väike koht ja ükskõik kuhu me ka läheks, ikka tahab mõni patsient oma muret kurta, või siis uurib ise, kuidas tervis on. Ma arvan, et mu isa armastab oma tööd ja ta teeb seda isegi liiga palju. Ta on kogu aeg tööl, mõnikord isegi öösel.»

Keevitaja kaitseb töötades oma tervist

Aravete keskkooli kolmandas klassis õppiv Janari Talbach (10) kujutab ennast tulevikus ette kokana, kes vaaritab igasuguseid roogasid. Oma isa Janek Lellepi tööd keevitajana Aravete KETEs tegutsevas masinatööstuses Terasman peab Janari ka lahedaks, aga esimene valik oleks siiski puhtam ja peenem töö kokana.

«Isa töö on põnev, tema käe all valmivad tähtsad masinaosad. Aga keevitajatöö on ohtlik ja tervisele kahjulik ka. Keevitamisel lendab sädemeid, valgus on silmipimestavalt ere ja õhk pole ka kõige puhtam. Just seetõttu peavadki keevitajad kandma maski ja erivarustust. Keevitajatöö nõuab jõudu ja täpsust, igaüks sellega hakkama ei saa, aga minu isa saab. Ja minu meelest talle meeldib see, mida ta teeb.»

Janari on mitu korda isaga tööl kaasas käinud ja ka keevitada saanud, seda küll väikse aparaadiga, mis töötas madalama voolu pealt. Tööd isa koju kaasa ei võta – Janari meelest ei saakski ta seda teha, sest Terasmani tehases on kõik masinad nii suured ja rasked. Kodus meeldib Janarile hoopis koos isaga süüa teha.