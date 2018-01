Hinnet «viis» ei vääri esialgu keegi

See on ikka ütlemata vägev, kuidas üks mees nimega Šarunas Jasikevicius suudab asjad paika panna. Lühikesest treeneristaažist hoolimata on temas ilmnenud küllaga küpsust. Jasikeviciuse rollist annab aimu seegi, et 33-aastane Paulius Jankunas valiti detsembris Euroliiga parimaks mängijas. Tegu pole ju mingi imemehega, aga otsustavatel hetkedel on temast kujunenud mängija, kes peaaegu ei eksi.

Et hooaja esimene pool hakkab vaikselt läbi saama, jagan seni nähtu põhjal meie klubidele hindeid.

Kalev/Cramo (15 võitu, 0 kaotust), hinne 4–

Nagu hooaeg on näidanud, komplekteerisid Varrak ja Müürsepp meie võimaluste juures ikkagi päris hea komanda, kuigi töö vilju lõigata nad ise seekord ei saa. Uus juhendaja Kairys on meeskonda igal juhul värskust toonud. Aga seda, kas uue tähe Briscoe peale kevadeni loota saab, ei oska ma lubada, kui ta juba päise päeva ajal tänaval pikali kukub ja vigastada saab.

Valga (8–4), hinne 4

Olen Valgat tänavu juba varem kiitnud. Noor treener Zeids ja suhteliselt noored mängijad, nii eestlased kui ka lätlased, on innuga mänginud. Viimane mäng TTÜga näitas siiski, et nemadki on väga haavatavad.

Tartu (6–5), hinne 3

Tartu on minu jaoks siiani kõige suurem küsimärk. Kuidas juhtus nii, et üks kahest Eesti tippklubist äkitselt täielikule noorenduskuurile läks? Oleksin oodanud neist palju enamat, kuigi mõned ilusad hetked on poole hooajaga sisse tulnud. Kui Talts või Sokk peaks vigastada saama, võib Tartu tänavu medalistki ilma jääda.

Rapla (7–6), hinne 3+

Raplat jälgin eriti pingsalt. Meeskond on jäänud võrreldes mullusega selgelt nõrgemaks, see on kindel, rääkigu nad ise, mida tahavad. Nad on natuke samasuguses olukorras, nagu mina Rakverega lõpus olin: oma noori pole üldse, mängu teevad sisuliselt ainult välismaalased. Seetõttu tuleb ka au anda Kuusmaale, kes on suutnud praegusest koosseisust sama hästi kui maksimumi välja pigistada. Cressler on leegionäridest ainuke säravam tüüp, teised kuuluvad punti «keskmised Eesti liiga tasemel mehed».

TLÜ/Kalev (5–7), hinne 3

Klubi uus juht Jantson tuli suure hurraaga peale. Roosi lahtilaskmine ja sellele järgnenud olukord, kus pingil polnudki paaris mängus ühtegi treenerit, tekitas palju segadust. Mängijad on ju tuntud ja võiksid võita kõiki peale Kalev/Cramo, kuid kindlakäelise treenerita seda ei tee. Loodetavasti suunab Kullamäe meeskonna õigele teele.

Pärnu (5–8), hinne 4+

Seni on nad oma komplekteeritust arvestades mänginud kõige paremini. Finaalikoht on Tartu ja Rapla äravajumise tõttu reaalsem kui kunagi varem ja Pärnu võiks seal mängida küll. Ka Rannula tunnetab, et nad võivad kaugele jõuda.

TTÜ (2–9), hinne: 3––

TTÜ on kõige selgemalt lati alt läbi jooksnud. Pole mõtet ajada ka seda jura, et Sten Olmre oli suvel sõjaväes ja seepärast meeskonna mäng ei suju. Materjal on ju täiesti olemas, eriti veel nüüd, mil Tass kampa võeti. TTÜ võiksid medalile koputada, aga hetkeseisu järgi otsustades ei pääse nad kuue paremagi hulka.

G4S/Noortemeeskond, hinne 2

Vaat see asi on mulle täiesti arusaamatu! Mis mõte on osaleda mitmendat hooaega meistriliigas ja kõik mängud kaotada? See on rumal jutt, et mängijad õpivad midagi 60-punktilistest kaotustest. Noorele pundile peab ühe või kaks kogenumat mängijat kõrvale tooma. Tänapäeval on vaja 15 000 eurot, et hankida meeskonda üks normaalne Bamba- või Osby-sugune mängija. Kas meie korvpalliliidul pole tõesti ühtegi toetajat, kes sellise summa välja suudaks käia? Kindlasti on. Meie suured juhid peavad tõsiselt mõtlema, kuidas edasi minna. Sellise formaadiga jätkates las keskenduvad pigem esiliigale.