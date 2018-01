Kolm autot vanarauaks sõitnud joobes sohver pages sündmuskohalt

Ta läks majast välja, kell oli vaid pisut üle seitsme, ning nägi, et tema kahele maja ette pargitud sõiduautole oli sisse sõitnud Audi A4.

Autoroolis olnud noormees oli esmalt sõitnud otsa teeserva pargitud Opel Astrale. See paiskus omakorda vastu pargitud Opel Zafirat ning muutis kõik kolm autot vanarauaks.

Kannatanu sõnul tegi Audiga lõbusõitu viieliikmeline seltskond. «Üks noortest oli pikali maas, teine tüdruk kõndis, aga siis kukkus pikali. Ei tundnud oma jalgu,» kirjeldas Koosa küla elanik.

«Tüdruk, kes jalgu ei tundnud, hakkas neid umbes kümne minutiga tundma,» rääkis allikas. «Autos sõitis kaasa ka selle omanik, kes oli auto alles mõni päev tagasi ostnud. Ta oli ise kaine, aga andis auto kellelegi sõita,» sõnas külaelanik. Ta selgitas, et auto omanik oli ka ise võrdlemisi hiljuti juhiloa saanud.

Kiirabi vaatas noored üle, keegi ei onud viga saanud. Audit juhtinud noormees kasutas segast olukorda ära ning pani jooksu. Selgus, et rooli taga oli olnud purjus 26-aastane juhtimisõiguseta mees.

«Politsei küsis ainult inimeste nimesid, isegi dokumente ei vaadanud,» oli külaelanik nördinud. Ta oli uurinud, miks koerajuht plehku pannud purjus sohvrile politseikoeraga järgi ei lähe, kuna Audit juhtinud noormehe nimi oli teada, selle avaldasid õnnetuspaigale jäänud noored. Samuti oli kannatanu sõnul teada, et noormees pidi minema tööle Soome, kust oleks teda keeruline tabada.

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk selgitas, et koerajuht ei lähegi võimaliku süüdlase ukse taha, et teda kodust otsida. Pealegi tuleb enne kindlaks teha, kas tegemist on õige süüdlasega.

«Oleks paha, kui mindaks koputama inimese juurde, kes asjast siiski midagi ei tea,» sõnas Virk. Ta lisas, et menetlus käib ning isegi kui süüdlane Eestist lahkuks, saab ka tema ütlusteta menetluse lõpuni viia. «Alles hiljuti oli üks juhtum, kus süüdlane ei andnud ütlusi, aga kui teiste jutud ja asitõendid ikka klapivad, ei päästa ka see,» sõnas Virk.

«Üks minu autodest tuleb kohe maha kanda. Väärtus on umbes 1000 eurot. Teine auto kantakse ka ilmselt maha,» rääkis külaelanik ning hindas kahe auto, Opel Zafira ja Opel Astra väärtuseks kokku umbes 2500 eurot.

Lisaks sellele tuleb korda teha ka aed, mis avarii käigus maha sõideti. Kuigi autode ja aia eest peaks maksma kindlustusfirma, tõdes külaelanik, et kulude hüvitamisega võib minna umbes aasta.

Kindlustusfirma ei hüvita kahjusid ka juhul, kui Audi juhti kätte ei saada. «Seni pean leidma võimaluse asendada ise kaks autot,» sõnas külaelanik. Praegu ootab Koosa küla elanik uurija juurde minekut ja autojuhi tabamist.