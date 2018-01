Ragnar Klavan: ma pole jutu-, vaid tegude mees

Nimekiri püsis muutumatuna üle aasta. Esmaspäeva õhtul kanti 97. reale Eesti tänu Liverpooli keskkaitsja Ragnar Klavani tabamusele mängus Burnleyga. 90+4. minutil löödud 2:1 võiduväravaga vallutas Klavan Inglismaa ajalehtede spordiküljed ning oli hoobilt jalgpallihullus Liverpooli linnas palavalt armastatud (v.a Evertoni toetajad).

Eesti jalgpallisõbrale pole üllatus, et imetluses kümblemine pole Klavani eelistatuim tegevus. Selmet rääkida enda väravast, keskendus Eesti koondise kapten mängujärgsetes intervjuudes meeskonna esituse kiitmisele. Midagi polnud muutunud ka päev hiljem.

«Jooksin karistusalasse sisse, jälgisin palli ja kaitsjaid ning jooksin siis palli väravasse. Aga hea meel on eelkõige, et võtsime raskest mängust kolm punkti,» sõnas Klavan Eesti ajakirjanikega vesteldes ja möönis kerge veenmise järel, et ilmselt oli tegu tema karjääri tähtsaima väravaga. «Ega ma ole neid väga palju löönud. Samuti ma eriti ei mäleta neid. Järelikult ka ei tähtsusta.»

Inglismaa meedia käest eelmise kahe kuu jooksul mitmekesist kriitikat – jagunud on nii laitust kui ka kiitust – pälvinud Klavan tõdes, et ise on ta näiteks endiste tippkaitsjate Gary Neville’i ja Jamie Carragheri arvamustega häguselt kursis. «Ma ei mõtle väga selliste asjade peale. Nagu teate, ma pole jutumees, vaid lasen alati jalgadel tööd teha. Inglismaa meediakarusselli jälgin minimaalselt. Minu töö on jalgpalli mängida.»

Novembri algusest saadik on ta seda saanud teha palju ja olnud tulemuslik, sest Liverpool pole pidanud kaotust tunnistama 16 järjestikuses kohtumises, millest 13 on Klavan algusest lõpuni kaasa teinud. «Olen saanud päris palju mänguaega ja saavutanud häid tulemusi. Kindlasti on mul selle üle isiklikus plaanis väga hea meel. Näen väga palju vaeva, et see kõik jätkuks ja liiguks paremuse poole.»

Inglismaa kõrgliigas mängimine tähendab karmi tempot ja tavainimesele tavatuid ohvreid. Näiteks pühad möödusid peaaegu märkamatult. «Aastavahetusel läksin õhtul kell pool üksteist magama. Läbi une kuulsin, kui hakati rakette paugutama. Keerasin teise külje ja magasin edasi. Inglismaal mängides on juba nii, et jõulud ja aastavahetus eksisteerivad minimaalselt.»

Liverpool peab järgmise kohtumise reedel, kui Inglismaa karikavõistluste 1/32-finaalis minnakse vastamisi linnarivaali Evertoniga. Seejärel ootab meeskonda esimene nädalane mängupaus pärast oktoobrit. «Loodan, et antakse natuke puhkust, sest tamp on meil väga kõva olnud. Meil on olnud üks vaba päev kuus. Päris raske. Mitte ainult isiklikult mulle, vaid kogu perele,» sõnas Klavan.

Kes moodustavad reedeses mängus Liverpooli keskkaitsepaari, huvitab praegu tervet Inglismaad, sest alates üleeilsest on peatreener Jürgen Kloppi käsutuses keskkaitsjatest peale Klavani, Dejan Lovreni ja Joel Matipi ka 85 miljoni euro eest Southamtponist ostetud hollandlane Virgil van Dijk.

Täiendusest rääkides oli Klavan sama isetu kui enda väravast kõneledes. Kõigi eelduste järgi tähendab tihenev konkurents väiksemat mänguaega, aga Klavan kordas juba suvel öeldut: Liverpool vajabki neljandat keskkaitsjat. «Kui vaadata Premier League’i mängude arvu ja taastumisperioodide väiksust, siis peab roteerimiseks mehi jaguma, et meeskond suudaks igas mängus maksimaalse esituse sooritada.»