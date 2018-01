ETV vääratas rahvuslike väärtuste vallas

«Mul on kurb ja ma palun vabandust,» kirjutas president. «Minule tuli hümni puudumine kontserdiplatsil halva üllatusena, kuid uskusin veel ka uue aasta esimestel tundidel, et tele-eetris hümn siiski kõlas.»

Presidendi avaldus paistab tulekahju kustutamise, kahju minimeerimisena, sest päev varem oli tema avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe avaldanud vastupidist arvamust. Üldiselt räägib presidendi avalike suhete nõunik ju presidendi nimel.

«Ma arvan, et traditsioonidel on oma kindel koht, aga teisalt tuleb vaadata ka aastavahetuse üritust kui kunstilist tervikut ja ma saan täiest aru selle korraldajatest ja lavastajatest,» põhjendas Linnamäe veel esmaspäeval hümni ärajätmist. «Eks nad (korraldustoimkond – R. B.) kaalusid, kuidas see tervikuna mängib. Selline asi oli Vabaduse väljakul esimest korda. Keegi ei teadnud päris täpselt, kuidas see seal välja näeb. Hümn on nii väärikas sümbol, et sellele tuleb leida sobiv hetk ja koht. Ma saan täiesti aru, kui ei soovitud hümni mängida hetkel, kui tänavatel käib juba tohutu paugutamine.»

Eile oli presidendi avalike suhete nõunik sõnaaher. «Riigipea selgitas olukorda, ma rohkem ei lisaks,» vastas Linnamäe küsimusele, miks tema ja presidendi seisukoht erinesid.

Teised avalike suhete spetsialistid heidavad nüüd Linnamäele ette oskamatust silmapiiril terendavat suhtekriisi ära tunda. Selmet puhus ta hoogukoguvale kommunikatsioonikriisile veelgi tuult purjedesse.

«Presidendi kommunikatsiooninõunik peaks tundma ära rahvale tundlikud teemad,» leiab kriisikommunikatsiooni spetsialist Ilona Leib. Ta on üks väheseid, kes seda teemat oma nimega kommenteerima nõustub. «Eksimusi tuleb ikka ette, nende pärast vabandamine ei ole nõrkuse tunnus, vaid vea mõistmine ja see on konflikti lahendamise osa – see käib nii presidendi kui ka pressiesindaja kohta.»

Et hümni ETVs mängimata jätmisest oli saanud juba vaat et rahvuslike väärtuste konflikt, pidas president Kaljulaid paremaks vabandust paluda.

«See on ilus žest,» leiab suhtekorraldaja Ivo Rull. «Eriti EKRE poliitikud on hümni mängimata jätmist tõlgendanud kui rahvuslike väärtuste hülgamist, milles on süüdi euroliberaalid ja president. Vabandust paluda võib alati – isegi kui sa ei ole süüdi.»

Rull leiab, et president ja tema nõunik ei peagi täpselt sama meelt olema, kuid pressiesindaja roll on olla puhver institutsiooni ja avalikkuse vahel. «See annab mänguruumi, kui institutsioon saab avalike suhete nõuniku sõnadest distantseeruda ja öelda, et see oli kõigest pressiesindaja seisukoht,» rääkis Rull. «Üldjuhul nii see olema ei peaks.»

Viimastel päevadel arvamusruumi kütnud probleemi autori rahvusringhäälingu nimel ruttas olukorda siluma tegevjuht Erik Roose, kes teatas, et tema oleks teisiti otsustanud. ETV elamussaadete toimetuse juht, aastavahetuse programmi peaprodutsent Karmel Killandi oli hümni ärajätmist põhjendanud keerulise olukorraga sündmuskohal.

«Programmi ette valmistades lähtusime sellest, et hümni laulmiseks on vaja piisavalt väärikat keskkonda ja seda ei saa laulda ilutulestiku müraga võidu. See pole lihtsalt kohane,» teatas Killandi. Ta tunnistas, et nad võisid eksida, kui ei selgitanud oma mõttekäiku juba ette, et inimesed jõudnuks selle mõttega harjuda. Traditsioonid aasta tähtsaimatel päevadel on väga olulised ka meile ja palume vabandust, kui see valik kellegi tundeid riivas. Tuleval aastal saame taas hümni mängida.»