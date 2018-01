Eesti võõrustab Šveitsi

Miks ei piisa vähemast? Sest 1) oktoobris saadi mängudest alagrupi kolmanda liikme Bosnia ja Hertsegoviinaga kirja võit ja kaotus, 2) väravate vahe jäi Bosnia vastu kolmega miinusesse, 3) alagrupist pääseb play-off’i ainult esikoha omanik. Teoorias võib edasi pääseda ka nelja punktiga, ent see tõenäosus on tibatilluke.

Seega vajab Eesti esmalt Šveitsi vastu vähemalt võitu ja viiki. Seejärel veel ka seda, et edasipääsust ilma jäänud vastane suudaks järgmisel nädalal Bosnia ja Hertsegoviina käest röövida rohkem punkte kui Eestilt. Kui lisada tingiva kõneviisi sülemile tõik, et Šveits on objektiivselt võttes ja senistele tulemustele toetudes Eestist tugevam meeskond, on selge, et edasipääsu on keeruline püüda.

Ent kindlasti mitte nii võimatu, kui võiksid viidata eelmise nädala Riia kontrollturniiri tulemused, kus kaotati kindlalt nii Hollandile kui ka Egiptusele ning kolme väravaga ka Lätile. Vana aastaga võrreldes täiendavad meeskonda Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Mikk Pinnonen, Andris Celminš, Kristjan Muuga ja Eston Varusk. Peatreenerile Rein Suvile napp ühistrenniaeg suurt muret ei valmista: «Ühepäevane valmistumine on meie alal pigem reegel kui erand, nii et probleemi selles ei näe. Meeskond on teotahteline ja optimistlik, nii et läheme oma võimalusi ära kasutama ja võitude järele.»

Šveits andis eelmisel nädalal korraliku tormihoiatuse, sest kodusel kontrollturniiril alistati Serbia 32:28 ja finaalis jäädi napilt 29:30 alla Venemaale. Sealjuures saavutas Šveits mõlemad tulemused ilma oma nimekaima mängija, Saksamaa meistermeeskonna Rhein-Neckar Löweni 34-aastase kapteni ja neljal eelmisel hooajal Bundesliga parimaks käsipalluriks nimetatud Andy Schmidita, kes ei osale ka MM-valikmängudes.

«Schmidi puudumine võib olla valus löök Šveitsile, aga ei pruugi ka. Vaatasin videost nende viimaseid mänge Serbia ja Venemaaga ning tegu on hästi komplekteeritud ja ühtse meeskonnaga. Peaaegu igale positsioonile on kaks võrdväärset meest ning nagu Bosnia ja Hertsegoviina puhulgi, on tegu pika ja koguka tiimiga,» sõnas Suvi.