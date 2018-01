Mida vana aja lapsed 21. sajandil uut räägivad?

«Kui meil on hüpotees mingi seose kohta, siis me peame välistama teised mõjud. Need on muutujad, mida kõiki tuleb kontrollida,» ütleb Hõrak.

Auli mõõtmistes osalenud laste sünniaeg langes aega, kui Eesti käis sõjakeerises käest kätte ja pärast sõja lõppu algas kolhooside loomine, mis tõi kaasa suure toidupuuduse. Ometi ilmneb Auli mõõtmisandmetest, et imikutele näljaaeg mõju ei avaldanud.

Hõraku sõnul tuleb välja hoopis teine muster: kui nakkushaiguste hooajal on kodus samal ajal haige nii imik kui ka teismeline, siis tuleks hool eeskätt pühendada teismelisele.

«Puberteediiga on väga tundlik erinevatele nakkushaigustele. See on täiesti arusaadav, immuunsüsteem annab haigustekitajale vastuse, see on väga ohtlik relv meie sees, aga vastus ei vali ohvreid ja ka peremehe enda koed saavad pihta. Kui tuleb haigusega võidelda, siis selleks kulub väga palju ressursse, sel ajal ei saa kasvada ega saa panustada ka aju arengusse,» räägib Hõrak.

Järeldus: kes olid puberteedieas haigustega kimpus, jäid kasvult väiksemaks. Nende pead olid väiksemad. Kolju maht seostub väga selgelt aju suurusega ja see omakorda vaimse võimekusega, see seos ei ole üks-ühele, aga on olemas.

«Mis see ajugi muu on kui arvuti ja kui ta on suurem, siis mahub sinna rohkem protsessoreid,» ütleb Hõrak.

Sama seletuse pakuvad Hõrak ja Valge välja Flynni efektile. See on küsimus, miks 20. sajandil inimeste IQ-testide tulemused nii järsult paranesid.

«Suurelt jaolt on see seletatav epidemioloogilise pöördega möödunud sajandi keskel – tulid antibiootikumid ja vaktsiinid. Enne seda surid inimesed valdavalt nakkushaigustesse, praegu enam mitte. Nõukogude Venemaal kasvas väga kiiresti eluiga nii meestel kui ka naistel – Stalini režiim oli väga efektiivne, nagu ka Hitleri oma,» ütleb Hõrak.

Uurimist jätkub aastakümneteks

Ta on veendunud, et Auli andmetest saab teha terve hulga doktori- ja magistritöid, tegemist jätkub aastakümneteks.

Hõrak toob põgusa näite. Aul kirjeldas oma mõõtmistes väga täpselt mõõdetava peakuju ja mõõtis iga lapse käesurvet.

«Me teame, kust see tuleb. Loode hakkab juba üheksandal nädalal tootma testosterooni. See kasvuaegne testosteroon mõjutab näo laiust ja lihasmassi. Meil on väga palju lapsi, väga erinevatel aegadel sündinud, me saame seda vaadata. Testosteroonil emaüsas on seos sellega, milline oli ema tervis lapse kandmise ajal,» selgitab Hõrak.

Aul leidis oma uurimistöödes, et idaeestlased on ümarama peaga kui lääne-eestlased. Seda peavad Hõrak ja Valge nüüd arvesse võtma.

Praegu on Juhan Auli poolt hoolikalt üle mõõdetud lapsed kõik pensonil.

«Kõik nad on sigimise lõpetanud. Me saame rahvastikuregistrist teada nende laste arvu, me saame mõõta looduslikku valikut kõigi nende tunnuste suhtes, mida Juhan Aul mõõtis,» ütleb Hõrak.

Tema sõnul on see maailmas ainulaadne. «Ma olen varem mõõtnud looduslikku valikut lindudel ja ma olen kindel, et kusagil maailmas ei ole nii esinduslikku ja põhjalikku andmestikku inimeste kohta,» ütleb ta.