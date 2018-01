Treener Urmas Tali superaasta

«Kui asusin 2014. aastal Rakveret juhendama, kahtlesin, kas töö kõrvalt sporti tegevat meeskonda on võimalik mängima panna. Aga poisid tegelesid asjaga väga tõsiselt ja meil õnnestus lõpuks nii mõndagi saavutada,» sõnab Tali, kes võitis kolme aasta jooksul Lääne-Virumaa klubiga igat värvi medaleid. «Ma ei ütleks siiski, et 2017. aasta oli mu karjääri edukaim. Tulemuselt pean 2013. aastat paremaks, sest toona jõudsime juunioride koondisega üle pika aja MM-finaalturniirile. Ka Pärnuga mängisime sel aastal hästi.»

Tali sõnul pole ta vähem edukate hooaegade järel tundnud vajadust end kellegi teise kui iseenda ees tõestada. «Kui võtan väljakutse vastu, aga ei saa sellega hakkama, valmistab see mulle endale kõige suuremat pettumust,» ütleb ta. Nüüd, mil käes on kahtlemata tema senise karjääri paremad päevad, möönab Tali, et edu saab nautida vaid imepisikese osa aastast. «Praegu käib rutiinne periood ja öelda, et ma naudin seda, on vale, sest meeskond peab igas aspektis paremaks minema. Täna on meil, jah, karikas kapis, aga nüüd on aeg juba kevadele mõelda. Nauding on võib-olla see, kui mängid Eesti meistrivõistluste otsustavat finaalmängu ja näed, kuidas kõik toimib, aga vastasel pole mingit varianti võita. Sinnamaani on kõik puhas töö.­»

47-aastane Tali hakkas möödunud suvel Rakverega juba uue hooaja meeskonda komplekteerima, kui üllatuslikult võtsid temaga ühendust saarlased, kes olid mais leidnud suursponsori ja asusid täistuuridel kohalikku tippklubi looma. «See oli väljakutse, millest ma ei saanud keelduda,» tunnistab Tali. Kas otsustamisel sai määravaks raha? «Teadnuks ma, et Saaremaal on nii kallis elada, oleks ma klubiga hakanud paremaid tingimusi välja kauplema,» naerab võrulane. «Aga ei, raha pärast ma ei läinud. Saaremaal on suuremad ambitsioonid kaugele jõuda ja sellest lähtudes sai ka meeskond komplekteeritud.»

Duellid Keelega

«Kogukonna loomine on klubi esimesel tegutsemisaastal äärmiselt oluline. Jaanuaris on plaanis ka palju selle nimel vaeva näha, et saarlastele oma tegemisi tutvustada, miks ja mida me teha plaanime,» ütleb Tali, kel õnnestus kaheksast soovitud saarlasest meeskonda meelitada viis (pakkumisest keeldusid Tallinnas end sisse seadnud Siim Ennemuist, Denis Losnikov ja Martti Keel). Saarlased on uue klubi soojalt vastu võtnud: enamikul kodumängudel on saal publikust tulvil, karikafinaali Tartussegi sõitis vaatama üle saja poolehoidja.

Viimastel hooaegadel on kerkinud üha eredamalt esile Tali duellid teise kogenud võrulase, Pärnu juhendaja Avo Keelega. Tänavuses omavahelises mängus, kui Saaremaa sai Pärnu üle ülikindla 3:0 võidu, tögas Keel, et Saaremaa võitnuks selle matši isegi siis, kui Tali asemel olnuks treeneri rollis lumememm. Värvikad karakterid on toonud Eesti võrkpalli kahtlemata spordis vajalikku särtsu juurde, ent millised on meeste suhted tegelikult? «Saunas koos me ei käi, aga jutud – näiteks noortekoondise teemadel, kus minu meeskonnas mängib mitu pärnakat – saame kenasti ära räägitud. Eks igaüks vaatab võrkpalli lihtsalt oma mätta otsast. Vähe on selliseid kokkusaamisi, kus treenerid saaksid üksteisele oma käikude tagamaid selgitada,» ütleb Tali.