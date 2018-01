Ettevõtjad ootavad ajaloo parimat aastat

«Kui korterite hinnad on juba eelmise buumi tipu kätte saanud, siis ega see (kriis) enam kaugel ole. Rootsi kinnisvaraturg võib kokku kukkuda,» loetles ta võimalikke ohte. «Talupojatarkus ongi praegu selline, et ei tohiks viimast lehma laudast välja viia. Valmisolek kriisiks peab igal juhul olema. Headele aegadele järgnevad ikka halvad.»

Grossi meelest tasuks sellest õppust võtta ka valitsusel, kes on asunud hoogsalt kulutama ja loobunud nii mõnestki maksust seetõttu, et eelarvetulud laekuvad tänu majanduskasvule niigi täis. «Majanduskasvuga on nii, et täna kasvab, aga homme on juba pidur peal,» hoiatas Gross. Lisaks ootab kaubandusettevõtja valitsuselt rahunemist ja seda, et maksudega tõmblemist oleks vähem. «Kohmakaks on see maksusüsteem tehtud,» resümeeris ta.

Head aastat ootab ka kütusefirma Olerex üks omanikke Antti Moppel. Ettevõtte uue aasta plaanid on viia äsja üle ostetud väikeketi Favora tanklad Olerexi värvidesse ja seejärel kapitaalselt ümber ehitada. «Ehitame tehnika viimase sõna järgi uusi jaamu ka mujale, nii uutesse asukohtadesse kui ka olemasolevate asemele,» lubas Moppel.

Lisaks loodab ta, et globaalsel naftaturul tuleks rahulik ja sündmustevaene aasta. Ta soovis, et bensiini hind ei tõuseks meie tanklates üle 1,3 euro liitri eest, kuna see olevat paljudele inimestele psühholoogiline taluvuspiir.

Kuna Olerex tegutseb ka Lätis, on nad piirikaubanduse võidumehed. Moppeli sõnul tangivad veofirmad diislikütust, mille aktsiisi on valitsus eelmistel aastatel hoolega tõstnud, juba kõikjal mujal kui Eestis. «Sõites Eestist Hispaaniasse, on Eesti ja Prantsusmaa veokite tankimiseks kõige kallimad riigid,» ütles ta.

Seetõttu müüski Olerex eelmisel aastal iga kümnenda kütuseliitri just välismaal. «See tendents jätkub.» Ehkki ka Läti tõstab selle aasta alguses kütuseaktsiisi, jälgivad lätlased väga täpselt, et hinnavahe Eestiga säiliks, lisas Moppel.

Valitsus peaks kütuseärimehe sõnul muutma oma arusaamist elust, kuna siis tulevad ka õiged otsused. Tema arvates ei ole kütused ja energia nii suured pahed, mille kasutamist peaks kõrgete maksude abiga piirama. Lisaks häiris teda stiihiline seadusloome. «Iga nelja aasta tagant asub tegevusse uus entusiastlik seltskond, kellel on Eesti elust oma, eelmisest seltskonnast täiesti erinev nägemus,» märkis Moppel.

See, et märkimisväärne osa meie diislikütuse aktsiisitulusid jääb Lätti, tuleneb tema sõnul meie kehvast maksupoliitikast. «Riik konkureerib maksupoliitika kaudu naaberriikidega täpselt samamoodi nagu ettevõte oma konkurentidega,» arutles ta. «Tark maksupoliitika annab riigile naabrite ees võimsa konkurentsieelise, rumala maksupoliitika märk on kaubandusturism naaberriikidesse.»

Möödunud aastal tihti silma paistnud tuuleenergiaarendaja Andres Sõnajalg soovib, et pikka aega kedranud vaidlused tuuleparkide üle saaksid viimaks lahenduse. Nimelt tahab Sõnajala ettevõte Aidu Tuulepark ehitada Ida-Virumaale Aidusse Baltimaade suurimat, 30 tuulikust koosnevat tuuleparki. Kuigi ehitustegevus algas üle poolteise aasta tagasi ja mitu tornigi on juba püsti, tõmbasid Ida-Viru maavalitsus ja kaitseministeerium mullu kevadel projektile pidurit.

Sõnajalg loodab, et aasta algul leiab konflikt lahenduse. Mõistliku, ausa ja kõiki turuosalisi võrdselt kohtleva lõppakordi võiks saada ka kurikuulsa Tootsi tuulepargi probleemipundar, lootis Sõnajalg. Tema teine ettevõte, Eleon AS, keskendub aga tuuletehnoloogia ja tuulikute arendamisele.

«Eesti on tuuleenergia tootmiseks hea asukoht ja tõsiselt võetav alternatiiv loodust saastavate fossiilkütuste kasutamisele. Tuuleenergia võimsuste ja tuuletehnoloogia tööstuse rajamine võiks olla Eesti majanduse üks mootoreid. Loodetavasti jõuab see teadmine üha rohkem nii inimeste, ametnike kui ka poliitikuteni,» kõlas Sõnajala uue aasta soov.