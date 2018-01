Savijalgadel Bulgaaria asub ELi tüürima

Eesistujana peab Bulgaaria haldama keerulisi Brexiti-kõnelusi, debatte üleeuroopalise pagulas- ja migratsioonipoliitika kooskõlastamiseks ning ettevalmistusi ELi uue, 2020. aasta eelarve loomiseks.

Bulgaaria enda üks olulisemaid eesmärke on Lääne-Balkani riikide võimaluste parandamine ELiga liitumiseks, mis on mitme asjaolu tõttu juba pikalt veninud.

Samas toovad eksperdid välja ka eesistumise pahupoole – kardetakse, et Bulgaarial on siis võimalik endale ebamugavatelt teemadelt tähelepanu kõrvale juhtida.

-Korruptsioon

Hoolimata seadusandlikest algatustest pole näha, et Bulgaaria võiks vähemalt lähiajal vabaneda sügavale juurdunud korruptsioonist. Sofias asuv demokraatiauuringute keskus avaldas alles novembris, et ligi 24 protsenti üle 18-aastastest bulgaarlastest on survestatud altkäemaksu andma.

Sama keskuse uuringu kohaselt on administratiivne ja kõrgetasemeline poliitiline korruptsioon toonud kaasa olukorra, kus erahuvid suunavad sisuliselt kogu riigi poliitilist kurssi. Visalt edeneva korruptsioonivastase võitluse tõttu on Bulgaaria siiani ka Euroopa Komisjoni järelvalve all ja Schengeni viisaruumi ukse taga.

«Keegi ei uuri poliitilist korruptsiooni, ühtegi endist valitsusametnikku ei ole vangi pandud,» sõnas demokraatiauuringute keskuse esimees Ognian Šentov. «Me oleme jõudnud korruptsioonitasemele, mida võib kirjeldada kui riigi ülevõtmist.»

Ka Kagu-Euroopa Assotsiatsiooni direktor Johanna Deimel on mures, et Bulgaaria ei pruugi Euroopa Liidu eesistujana olla sugugi sobiv eeskuju.

«Kuidas peaks Lääne-Balkan olema motiveeritud oma õigussüsteemi reformima, seadusloomet tugevdama ja organiseeritud kuritegevusega võitlema, kui sellised probleemid on Bulgaarias endiselt aktuaalsed?» vahendab Deimelit Deutsche Welle.

Deimeli sõnul on riigi arenguraport vägagi muret tekitav, tuues välja tõsise ohu erapooletule kohtusüsteemile ja seadusandlusele. Korruptsiooninäitajate poolest on Bulgaaria Euroopa Liidus esikohal.

Vaid päev pärast ELi eesistujarolli võtmist pani Bulgaaria president Rumen Radev veto korruptsioonivastasele eelnõule, öeldes, et dokumendis oli liiga palju vigasid, mis selle tõhusust õõnestavad.

«Ma arvan, et eelnõu mitte ainult ei loo korruptsiooniga võitlemiseks vildakat õiguslikku alust, vaid muudab selle veelgi keerulisemaks,» vahendas riigipea avaldust EUobserver.

Parlamendis 20. detsembril heakskiidu saanud eelnõu oli suunatud kõrgetasemelise korruptsiooni väljajuurimisele ja korruptsioonivastase üksuse loomisele. Paraku oleks selle erapooletus olnud tugevalt küsitav, arvestades seda, et töörühma juhtide määramise õigus oleks antud parlamendile endale.

Meediavabadus

Kehvad on lood ka meediavabadusega, mille osas on ühendus Reporters Sans Frontières (RSF) hinnanud Bulgaariat ühe suurima pressivabaduse rikkujana – seda mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kogu maailmas.

Möödunud aastal asus Bulgaaria RSFi tabelis 180 riigi hulgas 109. kohal. Kehva tulemuse põhjus – meedia allutamine poliitikute ja oligarhide huvidele. Üks oligarhidest, endine Bulgaaria luureagentuuri juht Dejlan Peevski, on Uue Bulgaaria Meediagrupi omanik ja kontrollib umbes 80 protsenti riigi trükimeediast.

Euroopa Ajakirjanike Liidu Bulgaaria osakonna 2014. aasta uurimuse kohaselt tunnistab 52 protsenti riigi ajakirjanikest pidevat poliitilist survet meediaväljaannete töös. Üle 30 protsendi ajakirjanikest on aga sattunud isikliku survestamise ohvriks.

Peale selle jagab valitsus RSFi andmetel ELi toetusi ümber sõbralikele väljaannetele, mis avaldavad tihti kollaseid või lihtsalt libauudiseid. Samuti üritatakse ajakirjanikele pistise pakkumisega takistada riigiisade tegevuse suhtes kriitiliste artiklite ilmumist.