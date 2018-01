Haldusreformi mängimine Hiiumaa moodi

«Mina seda mõistlikuks ei pea,» kommenteeris osavaldade mudelit hiljuti maavanema kohalt lahkunud Riho Rahuoja (60), kes osaleb nüüd Hiiumaa vallavolikogu töös. Sama meelt on ka volikogu esimees Aivar Viidik (49), kelle hinnangul on saar oma pindalalt ja elanike arvult piisavalt väike, et halduskorraldust ka pisut lihtsamalt teha.

Samas on nende sõnul volikogus teisitiarvajaid, kelle meelest võiks osavaldadele mõjuvõimu juurdegi anda. «Mina näen kitsaskohti, kasvõi see ressurss, mis läheb osavaldadele,» ütles Reformierakonda kuuluv Rahuoja.

Samas nentis temagi, et kuna osavaldade struktuur lepiti ühinemisel kokku, tuleb sellest nüüd ka kinni pidada. «Poliitiline otsus võeti vastu ja nüüd siis tuleb ära teha. Nii hästi või halvasti kui võimalik. Kuid olukord on praegusele vallavalitsusele ja -volikogule paras väljakutse,» rääkis Rahuoja.

Osavaldade mudel jäi arusaamatuks ka peaminister Jüri Ratasele. Hiiu Leht kirjutas oktoobri lõpus, kuidas saarel käinud keskerakondlasest valitsusjuhti üllatas mitmetasandiline mudel ja asjaolu, et iga osavald saab oma iseseisva eelarvega ringi käia. «Te tekitasite nagu Kärdla linnaosad ja siis Hiiumaa kommunaalamet hakkab vaidlema osavaldade haljastusspetsialistiga, mis ülesanded on minul ja mis sinul,» lausus ta.

Hiiumaale jäävad osavallad vähemalt kolmeks aastaks, sest määruse järgi võib nende likvideerimist vastava ettepaneku olemasolul alustada pärast 2021. aasta kohalikke valimisi.

LISALUGU

Hiiumaa vallavanem: uus töökorraldus on väljakutse

Eesti üks nooremaid omavalitsusjuhte, aastatel 2015–2017 Hiiu valda tüürinud ja nüüd kaks kuud Hiiumaa valla eesotsas olnud Reili Rand (26) kinnitab, et osavallad jäävad tegutsema seniks, kuni need ennast õigustavad.

Kõrvaltvaatajale võib osavaldade mudelit vaadates segaseks jääda, mis on siis varasemaga võrreldes muutunud.

Hiiumaa vallavanem Reili Rand (SDE). | FOTO: Erakogu

Hiiumaa valla ametiasutustes on uue struktuuri järgi 73,05 teenistuskohta. Võrdluseks: Hiiumaa eri vallavalitsustes on aasta lõpuni kokku 70,85 teenistuskohta, millele lisanduvad maavalitsusest tulevad ülesanded. Aasta jooksul väheneb vallavalitsuse koosseis viie inimese võrra ehk 2019. aasta alguseks on valla ja osavaldade struktuuris 68 teenistuskohta. Samas on see koosseis, millega tööd alustada.

Koostöös osavallavanemate ja valdkonnajuhtidega on vaja läbi mõelda, millised osavallavalitsuste ja vallavalitsuse teenistuskohad peaks olema koosseisulised või kus saaks tööd korraldada teisi mudeleid kasutades. Lisaks, kas ja millised vajadused on jäänud vähese tähelepanuga.

Ühinemise tulemusel peab olema suhtlus ja asjaajamine omavalitsustes võimalikult kiire, kvaliteetne ja lihtne. Eesmärk on korraldada uue valla töö nii, et igal hiidlasel oleks võimalik vajalikud toimingud ära korraldada ükskõik millises osavallas, olenemata, kas ta selles osavallas päriselt elab või mitte.

Kas näiteks Käina valla elaniku jaoks on tema valla juht siis kohalik osavallavanem või Hiiumaa valla juht (ehk Reili Rand ise – H. M.)?

Käina osavalla elaniku jaoks on tema piirkonna juht osavallavanem Omar Jõpiselg. Hiiumaa vallavanem vastutab terve saare heaolu eest, seega võib iga hiidlane pöörduda ka otse vallavanema poole.

Kas sellise süsteemi puhul pole ohtu, et valla ja osavaldade ametnikud hakkavad ülesandeid dubleerima? Ja veel enam, kas selline poolteisetasandiline omavalitsus ei ole haldusreformi põhimõttega vastuolus?

Ülesandeid ei hakata dubleerima, sest osavallal on oma konkreetsed pädevused ja vastutusvaldkonnad ning vallavalitsusel omad.

Uue struktuuri järgi tekib Hiiumaa vallas kahetasandiline juhtimine: osakonnajuhataja valdkonnajuhina ja osavallavanem jooksva töö korraldamiseks. Nii on ehitus- ja maaspetsialistide valdkonnajuht arenguosakonna juhataja ning sotsiaaltöö spetsialistidel sotsiaalosakonna juhataja. Selline töökorraldus on väljakutse, kuid samas loob eeldused kvaliteedihüppeks. Praeguste vallavalitsuste ametnike selge ootus on, et areneks oma valdkonna koostöö ja sisuline tugi.

Kui kauaks osavallad sellisel kujul jäävad? On need pigem plaanitud ühinemisjärgse ajutise lahendusena või pikemaks ajaks?

Osavallad jäävad seniks, kuni need ennast õigustavad, ja siin on väga suur vastutus nii praegu minul vallavanemana kui ka kõigil osavallavanematel ning vallavolikogul. Oluline on tööle saada mudel, kus osavallad looksid sisulist väärtust, mitte ei dubleeriks või pidurdaks terviku arengut.