Sillamäelt Põhjala esirestoranide kööki

Tasapisi on Artur hakanud oma restoranile tee sillutamiseks end tutvustama ja esimesed eraviisilised pop-up-õhtusöögid on juba toimunud. Neid on ta korraldanud Uus-Meremaalt pärit sõbraga. Nende tandemi nimeks sai Rodlos, mis taani keeles tähendab juurtetut, seiklejat, mida mõlemad tegelikult ju ongi. Üks üritustest, vegani-õhtusöök, oli heategevuslik, tulu läks vähihaigete laste toetuseks. «Vegan just seetõttu, et tundus kuidagi kohatu võtta kelleltki elu sellepärast, et teha õhtusöök nendele, kes oma elu eest võitlevad,» räägib Artur, kelle kokkupuude taimetoitlusega sellega sugugi ei piirdu – tema sõbratar on taimetoitlane. Liha nende kodus ei sööda, kuid see ei takista Arturit seda kuidagi restoranis serveerimast või ise pruukimast. Siiski, kala meeldib talle rohkem ja selle valmistamises peab ta end juba küllalt osavaks. Üle kõige armastab kokk turska, hinnates seda paraja rasvasuse ja tihke liha pärast, mis kuumutades ei lagune.

Ka Tallinna White Guide’i nimiõhtusöögi põhjamaiselt vaoshoitud roogade hulgas oli tursk. Võis pruunistatult ja lisandiks sama kala röstitud luudest keedetud leem. Veel oli kalakoosluses Arturi suur lemmik, grillil krõbedaks kõrvetatud kapsapea, kuigi hoopis iseäralikul kujul. Kokk räägib vaimustunult, kuidas ta kõigepealt püreestas grillkapsa, siis lasi sel üleöö plaadil õhukese kihina kuivada ja lõpuks lõikas krõmpsudeks laastudeks.

Samuti oli õhtu menüüs suitsuangerjas, kaaslaseks küpsetatud baklažaan, kuivatatud rääbisemari ja hapu karusmarjakaste; üleküpsetatud seakõht, täienduseks soolatud ploomid ja kuivatatud ebaküdoonia. Marineeritud sellerit pakuti Kreeka pähklite ja värskelt lõhnavate ürdilehtedega. Söögi lõpetuseks oli üheks magusaks suupisteks suitsupiimast jäätis, mida noor kokk võib peaaegu et enda väljamõeldiseks pidada.

Vadakubesee kitsejuustu ja marineeritud kukeseentega White Guide`i õhtusöögil. | FOTO: Lauri Laan/Eesti Maitsed

Takod krõbeda kana ja karamelliseeritud sibulaga White Guide`i õhtusöögil. | FOTO: Lauri Laan/Eesti Maitsed

Mõte teha suitsutatud piimast jäätist tuli tal kunagi Maaemo restoranis, kus ühe dessertkreemi jaoks suitsutati spetsiaalses masinas koort. Kord jäi seda üle, see pandi sügavkülma ja ühel päeval tehti personali lõunasöögiks sellest jäätist. Artur maitses seda ja… sai aru, et see pole üldsegi mitte halb magustoit, kuigi kõlab veidi veidralt.

Ja ometi peab maailma parimate restoranide hõrgutiste keskel elanud kokk parimaks viimati maitstud toiduks vanaema pirukaid, mida ta sõi läinud suvel Sillamäel. «Ta teeb neid lihaga, seentega, kartulitega,» õhkab Artur unistavalt. Neid ta järele teha ei oska, nagu ka vanaema borši. «Mul lihtsalt pole nendega käe sees seda õiget tunnetust, mis temal,» ütleb ta.

Alguses, kui ta laia maailma tuiskas, oligi kõige raskem harjuda sellega, et ümber pole enam lähedasi, ei ema, isa, venda ega sõpru. Rääkimata ema marineeritud kurkidest ja öösiti keedetud moosidest, millega ta üles kasvas. Aga nüüd on rahul, et Eestisse pitsarestorani ei jäänud: koka amet on maailma vingeim ja lubab tõusta uskumatutesse kõrgustesse.

Marineeritud seller Kreeka pähklite ja värske rohelisega White Guide`i õhtusöögil. | FOTO: Lauri Laan/Eesti Maitsed

Ahjuõunamousse õunagranita ja kibuvitsateega White Guide`i õhtusöögil. | FOTO: Lauri Laan/Eesti Maitsed