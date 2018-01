Kanepi kohtub veerandfinaalis maailma neljanda reketi Pliškovaga

Valikvõistlusel esmalt kaks wild-card’iga osalema pääsenud austraallannat ja seejärel ka Suurbritannia esindaja Heather Watsoni (WTA 75.) alistanud Kanepi (WTA 99.) oli põhitabelis esmalt 6:2, 6:2 parem venelannast Darja Kasatkinast (WTA 24.) ja eilses poolteist tundi kestnud teise ringi mängus 6:4, 6:3 ukrainlannast Lesia Tsurenkost (WTA 44.).

Avasett püsis tasavägisena seisuni 5:4, mil Kanepi sooritas mängu esimese servimurde ning kindlustas setivõidu. Teises setis vajasid mõlemad mängijad arstiabi, Kanepile paistis muret tegevat palav ilm. Arstipausi järel võitis Kanepi kolm geimi järjest ja saavutas 4:2 edu, mille vormistas lõpuks 6:3 setivõiduks.

32-aastase Kanepi veerandfinaalivastane Pliškova oli avaringis vaba ja alistas teises 6:1, 6:1 ameeriklanna Catherine Bellise (WTA 60.). Kanepi ja Pliškova mõlemad senised omavahelised mängud on võitnud tšehhitar. Täna kõige varem, Eesti aja järgi kell 11 Brisbane’is – just seal võitis Kanepi 2012. aastal karjääri teise WTA turniiri! – algavas mängus on Kanepil võimalus avada võiduarve.

Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 34.) samal turniiril paraku teisest ringist kaugemale ei jõudnud. Matšis Valgevene esindaja Aliaksandra Sasnovitšiga (WTA 88.) valitses Kontaveit täielikult esimest setti ja võitis 6:1, ent kaotas järgmised kaks 6:7 (2:7) ja 3:6.

Brisbane’i 31-kraadises kuumuses ja päikesevarjuga kaetud väljakul oli Kontaveit avasetis konkurendiga võrreldes täiesti teisest puust sportlane. Meie esinumber kaotas küll oma esimese servigeimi, kuid domineeris täielikult vastase pallingul ja võitis lõpuks seti 6:1.

Kontaveiti jaoks on tegu väga kibeda kaotusega, sest maailma edetabelis ta enne Austraalia lahtiste meistrivõistluste algust 34. kohast kõrgemale tõusta ei saa. Seetõttu on küsitav, kas Kontaveit pälvib aasta esimesel suure slämmi turniiril asetuse (selle saavad 32 kõrgema asetusega osalejat), mis tagaks, et ei esimeses ega teises ringis ei tuleks vastamisi minna mõne muu asetatuga.

Kanepi täna kell 11 algavat veerandfinaali Pliškovaga vahendab Postimees otseblogis.