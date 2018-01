Suusatuur tormituule meelevallas: maru nurjas võistluse

Suusastaadionil oli pilt veidi parem ja naiste sprindi kvalifikatsiooniga otsustati ikkagi algust teha. Kuid ilm ei lubanud võistlejatel võrdselt pingutada. Ehk nagu ka Leibak tabavalt märkis – kellel juhtus keerutav tuul parajasti selja tagant puhuma, see sai mäest hõlpsasti üles, kellel aga vastu, see jäigi tõusule ilma ja iseendaga võitlema.

Sama tõestavad ajad protokollis, esikoha saanud Maiken Caspersen Falla edestas Jessica Digginsit 2,55 ja kolmanda aja sõitnud Sandra Ringwaldi juba koguni 5,80 sekundiga. Tuuri üldarvestuses viiendal kohal olnud ameeriklanna Sadie Bjornsen sai näiteks aga alles 37. koha. «Hullumaja! Tagasirgel oleksin nagu peaga vastu seina sõitnud, täiesti võimatu oli edasi liikuda,» kirjeldas Bjornsen NRK-le.

Juba naiste sõidu ajal lennutas tuul üksikuid reklaamtahvleid ja õige pea pööras ilm päris hulluks. Korraldajad võtsid sestap sportlaste turvalisuse huvides vastu ainuõige otsuse: võistluspäevale tuleb joon alla tõmmata. «Sooja on endiselt kuus kuni kaheksa kraadi, taevast sajab mingisugust vihma ja rahe segu,» kirjeldas Leibak suusastaadionil valitsenud olusid umbes pool tundi pärast seda, kui mehed pidanuks sprindirajale pääsema. «Oleme siin kõik märjad nagu kassipojad. Isegi need, kes on sellel karussellil kümme-kaksteist aastat tiirutanud, ütlevad, et selline ilm on väga harv nähtus,» sõnas ta.

Ajuti kuni 30 meetrit sekundis puhunud marutuul võinuks teha palju rohkemgi kurja, seega tuleb kõigil pigem õnnelik olla, et pääseti terve nahaga. Näiteks soomlane Kusti Kittilä tegi parajasti metsa vahel soojendusjooksu, kui oleks äärepealt kuusega vastu pead saanud – ootamatu puhang surus suured puud temast vaid kümmekonna meetri kaugusel vastu maad.

Napi pääsemise elas üle ka tuuri üldarvestuses neljandal kohal olev Krista Pärmäkoski, kellest lendas mööda reklaamtelk. Telgi teekonna peatas alles Saksamaa koondise suur hooldeveok.

Täpselt sama juhtus Tour de Ski üldliidri Ingvild Flugstad Østbergiga, keda oleks peaaegu tabanud maast lahti rebitud reklaamtahvel. «See oli üks imelikumaid asju, mis minuga juhtunud. Mul on hea meel, et edasi liikusin, kuigi tundsin, et peaksin seisma jääma,» kirjeldas ta sündmusi telekanalile TV2. Vahetult enne kuulis ta müra, mis sarnanes kõuekärgatusega. «Puud ja reklaamtahvlid langevad. Uskumatult igav, et meil ei lasta suusatada,» ironiseeris norralanna.

Eestlased – tuuri jätkavad Karel Tammjärv, Andreas Veerpalu ja Kristjan Koll – tegid siiski suuskadel lõdvestuseks väikese tiiru, mõnigi konkurent võttis aga kätte ja läbis sprindiringi võistlusimitatsiooni eesmärgil omal käel. Seejärel võeti suund tagasi hotelli, kus tuleb oodata korraldajate õhtust otsust: kas homsed ühisstardist sõidud toimuvad või mitte? Väljavaated pole kuigi head, sest tänaseks ennustatakse Oberstdorfi peaaegu samasugust marutuult ja vihma.