Madis Ess ja Fred Koppel: aastalõpu rahasadu Elva vallavolikogus

Olles valitud rahva mandaadiga volinikuks, peaks igaüks arvestama, et see tekitab lisakohustusi ja -ajakulu. Öeldakse, et time is money, kuid leiame, et see on lubatud neile, kes toodavad arengut, ideid ja raha, millega omavalitsusi või riiki ülal pidada!

See, et erakondlane või valmisliitlane teeb annetuse oma erakonnale või valimisliidule, et maksta kinni valimiskulud, ning hiljem valituks saades ütleb, et kuskilt peab see tagasi tulema. No andke andeks! Mis on siis voliniku soov? Kas väikesemahuline väikese riskiga äriprojekt maksumaksja kulul?

See teeb ju nelja aasta peale 540 000 eurot, selle eest saaks näiteks Verevi rannahoone! Võrdluseks: Elva linnas oli varem kogu volikogu töö aastaeelarve 14 000 eurot.

Pigem leiame, et volinik peaks kaitsma oma valijate huve ning tootma arengut, olgu see siis väike või suur. Ja kui on arengut, lõikavad sellest kasu kõik, olgu see kasu sotsiaalne või materiaalne.

Maksumaksjatena ei saa me olla rahul ei sellise suhtumisega ega ka mitte sellega, et volikogu eelnõus seisab: «Käesoleva eelnõu rakendamisel on hinnanguliselt palgakulu suurus 110 000 eurot, millele lisanduvad komisjonide liikmete kulud ca 25 000 eurot aastas.»

See teeb ju nelja aasta peale 540 000 eurot, selle eest saaks näiteks Verevi rannahoone! Võrdluseks: Elva linnas oli varem kogu volikogu töö aastaeelarve 14 000 eurot.

Eeltoodust tulenevalt tekitab eriti muret see, et enamik volinikest kiidab säärased sigadused heaks. Põhjust leitakse ju alati retoorikaga, et mõnes kohas on tasud veel kõrgemad, vald on palju suurem või alati võib tasust loobuda.

Need on kõige labasemad õigustused, kui isiklike hüvede kasvamisel leitakse põhjendusi kusagilt mujalt.

Puändiks kõigele oli viimases rahanduskomisjonis küsimus ka 300 000 euro suuruse arvelduskrediidi võtmisest – haldusreformiga seotud (palga)kulutused osutusid liialt suureks. Heas usus, ilma suuremate küsimusteta otsustati vallavalitsust selles teemas usaldada. Säärased ettepanekud, mis eelnõuna volikogusse jõuavad, saavad olla koostatud vaid elukutseliste poliitikute poolt, nende poolt, kes aastaid maksumaksja abiga on oma igapäevast leiba teeninud. Teised, vähem pühendatud, kehitavad sageli õlgu – mis neil ka teada ja väikese kopika vastu ei saa ju midagi olla, uues vallas ju ongi suuremad kulutused.

Isegi opositsioon on suurel määral ettepanekute poolt ning üle jääb ainult küsimus: kas, kurat, kriitilist meelt ka kellelgi on?

Kusagil siin lähedal, mõne valguskaabli abil ühendatud digiekraani taga aga loeb just praegu seda arvamust mõni eelnõu koostaja. Kerge ärritus, väike pahameel, et «jõuluajal siis sedasi meie tööd maha tegema». Pärast väikest seljasirutust aga lähevadki mõtted tagasi piparkookidele ja sellele, et ei tea, kas raamatupidajad jõulupreemia on juba välja maksnud.

Lugu ilmus portaalis elvaelu.ee.