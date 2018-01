Mourinho arvustas Scholesi

Mourinho ei jäänud Scholesile vastust võlgu. «Mulle tundub, et ainus asi, mida Paul Scholes teeb, on kritiseerimine,» sõnas portugallane. «Ta mitte ei kommenteeri, vaid kritiseerib. Need on kaks erinevat asja. Ma arvan, et see pole Pogba viga, et ta teenib palju rohkem, kui Scholes omal ajal teenis. Ma arvan, et see pole ka Scholesi viga. Jalgpall lihtsalt on selline.

Scholes jääb kõigile meelde jalgpalluri, mitte spordikommentaatorina. Kui Scholes saavutaks treenerina 25 protsentigi sellest, mida mina olen saavutanud, oleks ta ilmselt juba väga õnnelik, sest see tähendaks umbes kuut tähtsat tiitlit,» teatas Mourinho, kelle meeskond kaotab 22 vooru järel tabeliliidrile Manchester Cityle 15 punktiga.