Vitsur: hariduses on veel väga palju ära teha

Tundub, et õigus on olnud siiski neil, kes on kogu aeg väitnud, et kui muud tingimused on ettevõtluseks head, ei häiri isegi suhteliselt suured maksumuutused majandusarengut kuigi palju. See on ka loogiline, sest eeskätt määravad just nõudlus ja selle kasv tootmise või teenuste osutamise mõttekuse. Teiseks omab tööjõukulu ja selle dünaamika ettevõtlusele tunduvalt suuremat tähendust kui maksude oma.

Seni, kuni tööjõud on konkurentsivõimeline, see on nii hinna kui ka kvaliteedi poolest ettevõtjatele kättesaadav, saab majandus areneda, muidu mitte. Me ei kuulu enam odavate maade hulka ja seepärast peaksime üha enam pöörama tähelepanu oma tööjõule ja selle kvaliteedile, mitte aga sellele, kui palju odavamalt ning vabamalt naabrite juures alkohoolseid jooke osta saab.

Eesti majandusküsimuseks number üks ei ole ega jää veel nähtavaks ajaks mitte viinamüük Lätis, vaid tööjõu nappuse ja selle kvaliteediga seotud probleemid. Paraku on mõlemat neist raske muuta või hinnata. Kiiresti ei saa siin midagi muuta isegi siis, kui olukorrast on hea ülevaade ning teatakse, mida vaja teha. Olemasoleva tööjõu hulga muut määratakse ju riigisiseselt ära paari aastakümne taguse sündimuse, inimeste eluea ja rahvatervisega. Paistab, et sündimuse küsimuses oleme nagu suurem osa Euroopa riike vaikselt alla andnud. Tänu tervisliku eluviisi levikule ning meditsiini edusammudele eluiga küll kasvab, kuid kahjuks ei kasva selle kõrval vajalikus tempos tervena elatud aastate arv ja rahvatervis. Kui me midagi siin kiiresti ette ei võta ja edu ei saavuta, läheb juba järgmisel põlvkonnal ülemäära raskeks.

Tööjõu kvaliteediga on olukord keerulisem. Hariduses paistab meil esmapilgul kõik korras olevat. Meie õpilased on maailmas PISA testi tulemuste järgi täiesti tipus ning kõrgkoolid on tasemel. Millegipärast on aga juba aastakümneid ettevõtjate peamine mure olnud kvalifitseeritud tööjõu puudus. Viimastel aastatel isegi igasuguse tööjõu puudus. Üha sagedamini on kuulda kurtmist, et kui noored õpiks koolis ära üksnes sellise asja, et kui inimene on tööle asunud, siis tuleb tal ka tööle tulla, saaksid nad ülejäänus koolitamisega ise hakkama...

Aga äkki on selles probleemis oma osa ka alkoholi tarbimisel, selle kättesaadavusel, hinnal ja tarbimiskultuuril? Millegipärast üritatakse meid praegu veenda vastupidises, et alkohol peab olema võimalikult kergelt kättesaadav. On selge, et lihtsate jõumeetoditega ja ka aktsiiside suurendamisega pole kellelgi õnnestunud alkoholipoliitikas suurt midagi ära teha, kuid see pole veel õigustus käega löömiseks.

Meie majandusliku tuleviku põhiküsimus on ikkagi meie haridus ja siin on võimalik ära teha palju rohkem kui demograafia vallas. Nii näiteks tahame jääda IT valdkonnas maailmas tipptegijate hulka. Millegipärast aga õpetame reaalaineid muretult ikka veel nii, et suurele osale õpilastest on matemaatika juba algkooli lõpuks vastikuks muutunud. XXI sajandil pole õige jätkata koolitamist mõnikümmend aastat vanade ja võib-olla end ka siis mitte õigustanud põhimõtete järgi.

Kuid üks on täiesti selge. Pseudoprobleemide asemel on vaja hakata otsima lahendusi juba kaua lahendamist ootavatele küsimustele ja seejuures ei tule mitte niivõrd palju vaadata taha, vaid ette ja olla valmis selleks, mis meid kurvi taga ootab.

Heido Vitsur,

Vabariigi Presidendi majandusnõunik