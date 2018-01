Lennujaam võitis reisijaid juurde, Finnair pisut kaotas

«Eesmärgiks sai pandud 30 000 reisijat, see sai täidetud,» sõnas ta. «Ootus oli isegi suurem. Aasta alguse ambitsioon oli saavutada tulemus 31 000 reisijat.»

Tõrvatilgaks on asjaolu, et hea tulemus ei tulnud mitte ainsa lennuliini, Finnairi Tartu-Helsingi liini paremate tulemuste tõttu, vaid tänu tellimuslendudele ja kaheksale Tallinna lennujaama remondi pärast Tartus maandunud Nordica lennukile.

Nende n-ö muude lendude varal tuli 1586 reisijat, mis on 5,2 protsenti kõigist reisijaist. Finnairi osa oli 94,8 protsenti, kuid liin kaotas aasta võrdluses umbes 600 reisijat, piltlikult öeldes ühe nädala jagu või umbes kümme lennukitäit.

Argo Annuk | FOTO: Sille Annuk

Annuk nentis, et seejuures tuleb muidugi arvestada, et pühade ajal jättis lennufirma lende plaanist ära, kuid samavõrd tuleb arvestada kriitikaga, mida on pälvinud lennuajad. Õhtused väljumisajad Tartust teevad kiirete edasilendude valiku Helsingis võrdlemisi kasinaks.

Finnair on teatanud, et senine lennuplaan kehtib märtsi lõpuni. Suvise plaani järgi on lennud Tartus senise seitsme päeva asemel kuuel päeval nädalas. Lennuaegade märkimisväärsest muutumisest ei ole seni teatatud.

«Reisijate arv oleks saanud olla suurem. Ootus oli, et lennuajad lähevad paremaks, see ei realiseerunud, kindlasti oli sellel mõju. Mõnel kolmapäeval või esmaspäeval oli lennuk pooltühi,» nentis Annuk.

Selleks aastaks on lennujaamal ambitsioon reisijate hulka veelgi kasvatada.

«Ambitsioon on uus sihtkoht, iseasi, kas see realiseerub või ei realiseeru,» rääkis ta. «Lennujaam on ainult taristu, meie käed jäävad lühikeseks. Ega me muidu kasvada saa, kui tulevad uued sihtkohad või lende juurde.»

Finnairi lendude keskmine täitumus on Annuki sõnul olnud hea, üle 60 protsendi, nagu oli ka detsembris, mil lendas 2339 inimest.

Lennujaam arendamise poolelt on alanud aasta suurim eesmärk lennupäästet ajakohastada. Hooldustehnika uuendus on järgmise aasta tööplaanis.

«Murekohaks on lennuvälja piirdeaed, millel peame hakkama parandama pikki lõike, et rebased ei pääseks territooriumile. Muu on kontrolli all ega vaja praegu suuri investeeringuid,» lisas Annuk.